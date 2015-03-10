مجتمع تجارت جهانی فردوسی ایمن نیست

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه نقشه های سازه مجتمع تجاری فردوسی ارائه نشده و این مجتمع بدون ارائه نقشه سازه احداث شده است.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه ستون هایی که در مجتمع تجارت جهانی دیده شده مقاومت بارگذاری این ساختمان را ندارد، اظهار داشت: همان حرفی که درباره پاساژ علاء الدین زده می شد، درباره این مجتمع هم وجود دارد. درباره پاساژ علاءالدین نیز ستون ها و فونداسیونی که برای این مرکز دیده شده ظرفیت بارگذاری ۶ طبقه را دارد و با افزودن یک طبقه دیگر، ساختمان طاقت نمی آورد و اگر تردد زیاد باشد امکان پیش آمدن مشکل در این پاساژ وجود دارد.

وی تأکید کرد: مجتمع تجارت جهانی فردسی نیز وضعیت پاساژ علاء الدین را دارد که در این زمینه نیاز به بازدید و مشاهده از مجتمع داریم تا بتوانیم به مباحث ورود کنیم.

محمد مهدی تندگویان عضو شورای شهر پیش از این در یکصد و سی و امین جلسه شورا با انتقاد از پروژه مرکز تجارت جهانی میدان فردوسی اعلام کرد که این پروژه ایمن نیست و در صورت بهره برداری، هر لحظه امکان ریزش این پروژه وجود دارد.