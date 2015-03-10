قیمت مرغ در اردبیل به پرواز در آمد/نتیجه عکس سیاست های تعدیلی

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر بهمن سال جاری افزایش قابل توجه قیمت مرغ موجب شد تا رسانه ها دلیل این مهم را از مسئولان جویا شوند. در آن مقطع که قیمت گوشت مرغ از ۶۰ هزار ریال به ۸۰ هزار ریال در هر کیلو رسیده بود، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان اردبیل از انجام تدابیری برای کاهش قیمت مرغ و عرضه آن به قیمت مناسب در بازار خبر داد.

خبری که البته برای بسیاری از خانواده ها در آستانه سال نو اهمیت داشت و اینبار شهروندان منتظر ماندند تا گوشت مرغ ارزان تر وارد بازار شود.

با این وجود وعده های اصغر پرتوی که در طول این مدت روی زمین مانده بود یک ماه دیگر از رسانه ملی در قالب گزارش تکراری بازپخش شد تا شهروندان همچنان امیدوار به کاهش قیمت مرغ باشند.

عرضه گوشت مرغ منجمد به جای مرغ گرم

وعده پرتوی به شکل توزیع گوشت مرغ منجمد محقق شد و این در حالی بود که معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز هفته دوم اسفند ما از توزیع گوشت مرغ منجمد با اقساط دو ماهه به تعاونی های مصرف کارکنان دولت خبر داد.

در واقع این گوشت منجمد بود که تمامی بازار، تعاونی ها، نمایشگاه های بهاره و حتی معابر و بزرگراه ها را با قیمت ۵۵ هزار ریال در هر کیلو انباشته کرد و بار دیگر سفره ها را خالی از گوشت مرغ گرم گذاشت.

جهاد کشاورزی با توزیع گوشت مرغ منجمد در بازار بهاره در حالی مسئولیت را به خود تمام شده دید که بسیاری از شهروندان از خرید گوشت مرغ منجمد خودداری می کنند و برخی به اجبار به خرید آن اقدام می کنند.

یکی از شهروندان اردبیلی می گوید: مزه گوشت مرغ منجمد بدتر از مرغ گرم است و این گوشت به دلیل سیاه و دیرپز بودن قابل مقایسه با گوشت مرغ گرم نیست.

مزه گوشت مرغ منجمد بدتر از مرغ گرم است و این گوشت به دلیل سیاه بودن و دیرپز بودن قابل مقایسه با گوشت مرغ گرم نیست. نعیمه مختاری تاکید دارد که در اغلب خانواده ها خرید گوشت مرغ منجمد برای مهمان امری نامناسب است و حتی اگر مرغ گران باشد مرغ منجمد به دلیل مزه و رنگ ظاهری روی سفره مهمانی گذاشته نمی شود.

خرید تضمینی به گرانی انجامید

افزایش قیمت مرغ در حالی تجربه می شود که فصل پاییز خرید تضمینی لاشه مرغ از مرغداران به عنوان طرح نجات بخش صنعت مرغداری در اردبیل به اجرا در آمد.

در آن مقطع معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اردبیل از خرید مرغ به نرخ تضمینی خبر داد و دلیل آن را این طور عنوان کرد که در حال حاضر بخشی از تولیدات مازاد بر نیاز استان است و باید راهکارهای صادرات تولیدات دامی تدوین شود.

بهلول تکلوی در خصوص ضرر دهی اخیر واحدهای مرغداری تصریح کرد: شرکت پشتیبانی دام و طیور استان آماده خرید تضمینی لاشه مرغ با وزن یک کیلو و ۲۰۰ گرم تا یک کیلو و ۸۰۰ گرم است.

این طرح که در گفتگوی اختصاصی خبرگزاری مهر با معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی به عنوان طرحی شاخص در حمایت از مرغداری ها عنوان شد در ادامه تب و تاب هایی را در بازار مرغ به خود دیده است و اجرای این سیاست در حالی به صادرات مرغ از اردبیل انجامید که هنوز بازار آرامش لازم را کسب نکرده بود.

صادرات مازاد گوشت مرغ در بهمن ماه

فراهم شدن مقدمات صادرات گوشت مرغ تولیدی در استان به بازارهای آذربایجان و روسیه در بهمن ماه رسانه ای شد. خبر صادرات البته از جمله اخباری بود که قرار بود توانمندی های دستگاه های برنامه ریز را به رخ بکشد تا جایی که معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان در خصوص سیاست های اجرا شده تاکید کرد که در ماه های اخیر خرید تضمینی گوشت مرغ با هدف ساماندهی با این تولید انجام شده است.

پرتوی افزود: به دلیل کاهش قیمت گوشت مرغ در بازار خرید تضمینی از سوی جهاد کشاورزی انجام می شود تا سردرگمی تولید کنندگان از بین رفته و مرغداری ها متحمل زیان نشوند.

این مسئول در آن مقطع از استقبال گسترده مرغداران از خرید تضمینی لاشه مرغ که قرار بود برای صادرات مصرف شود خبر داد و قیمت گوشت مرغ در خرده فروشی ۶۷ هزار ریال در کیلو، در عمده فروشی ۶۳ هزار ریال در کیرو و در مرغ زنده ۴۴ تا ۴۷ هزار ریال در کیلو اعلام کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه مبلغ خرید به مرغداری ها پرداخت شده افزود: در این خصوص بدهی نداریم.

به گفته پرتوی بخشی از لاشه مرغ به مصرف بازار داخل می رسد و عمده آن به دلیل مازاد بودن برای صادرات برنامه ریزی می شود.

اعداد مقایسه ای قیمت گوشت مرغ نشان می دهد حتی اگر برنامه های خرید تضمینی لاشه و صادرات موفق عمل کرده باشد در نهایت شهروندان هیچ یک از این قیمت ها را تجربه نکرده اند.

در واقع سنگینی سیاست های تعدیلی به بازار تحمیل شده و در حال حاضر قیمت گوشت مرغ در بازار اردبیل ۸۰ هزار ریال تا ۸۵ هزار ریال در هر کیلو است و بسیاری از خانواده ها قادر به خرید آن نیستند.

مشکلات مرغداری ها شنیده نمی شود

در ماه های اخیر تب و تاب بازار محصولات دامی، سفر معاون جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی به نظر می رسید فرصتی برای بررسی عمیق تر و موشکافانه مشکلات فعلی باشد.

اینکه چرا قیمت ها به تعادل نمی رسد، اینکه چرا نهاده های دامی گران عرضه می شود، بررسی موانع صادرات در حالی که اردبیل از جمله تولید کنندگان برتر گوشت سفید در کشور است و کیفیت تولید مواردی بود که به نظر می رسید در جلسات و نشست های مشترک مسئولان باید به پاسخ های واحد و اجرایی بینجامد.

با این وجود خروجی این جلسات که قرار بود عملا در بازار و نحوه فعالیت مرغداری ها سایه افکند چندان تاثیری در بی ثباتی قیمت مرغ در اردبیل بر جای نگذاشت.

بطوریکه برخی مرغداران تاکید دارند دلیل ایجاد این مشکلات اجرای سیاست های اشتباه است که خود به جای حمایت از مرغدار به زیان وی تمام می شود.

توزیع پر فراز و نشیب نهاده و سوخت

هر چند معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان در مقطع خرید مرغ به نرخ تضمینی از آمادگی این شرکت برای تحویل نهاده های دامی در قبال خرید مرغ تولیدی خبر داد با این وجود به نظر می رسد نهاده گران منجر به تولید مرغ گران می شود.

بطوریکه مرغداران دلیل اصلی گرانی گوشت مرغ تولیدی را اگر سیاست های خرید تضمینی و صادرات را نادیده بگیریم به تامین مناسب سوخت و نهاده مرتبط می دانند.

دغدغه ای که همواره طرح شده و به نظر می رسد رفع آن برای جهاد کشاورزی به مراتب سخت تر از خرید تضمینی لاشه مرغ و صرف هزینه گزاف برای اجرای این طرح است.

علاوه بر این در نشست تشکل های دام و طیور با معاون وزیر جهاد کشاورزی، تولید کننده جوجه یک روزه در اردبیل گفت: توزیع مازاد جوجه دلیل کاهش قیمت مرغ در بازار است.

طاهر عصایی تصریح کرد: علت کاهش قیمت مرغ در زمانی که خرید تضمینی پیشنهاد شد توزیع بیش از حد جوجه یک روزه است و جهاد کشاورزی باید در نحوه اجرای این طرح بازنگری کند.

وی با بیان اینکه ۷۵۰ هزار قطعه جوجه یک روزه در استان توزیع شده است، اضافه کرد: این طرح موجب شد تولید بیش از کشش و نیاز بازار باشد و در نتیجه قیمت مرغ به شدت افت کرد.

تولید کننده اردبیلی تاکید دارد که کاهش قیمت مرغ بسیاری از مرغداران را با مشکل مواجه کرده و تعداد قابل توجهی به مدت شش ماه است که در رکود تولید هستند. بررسی مجدد طرح های توزیع جوجه و نحوه حمایت از مرغداری ها با هدف احیای این بخش ضرورت دارد.

عصایی افزود: مرغ گوشتی و مادر بیش از حد تولید شده است و تعداد قابل توجهی مرغدار به همین دلیل ورشکست شده اند.

وی خواستار بازنگری در طرح توزیع جوجه یک روزه شد و افزود: در عین حال یارانه سوخت نیز به صورت عادلانه توزیع نمی شود.

تولید کننده جوجه یک روزه با بیان اینکه یک مرغداری گوشتی ۱۰ هزار قطعه ای شش میلیارد ریال یارانه سوخت دریافت کرده است، اضافه کرد: این مبلغ به هیچ مرغداری دیگری پرداخت نشده است.

عصایی افزود: بررسی مجدد طرح های توزیع جوجه و نحوه حمایت از مرغداری ها با هدف احیای این بخش ضرورت دارد.

تب و تاب بازار اردبیل در حالی در مقابل خلا های سیاست گذاری ها مقاومت می کند که کمتر از ۱۰ روز از پایان سال جاری باقی مانده است.

با این وجود روزشماری معکوس شهروندان اردبیلی برای تعدیل قیمت ها و توجه به نیاز آن ها آغاز شده است تا نحوه حل و فصل مشکلات فعلی در قیمت گوشت مرغ را داوری کنند.

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گزارش: ونوس بهنود