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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۱۶

شفیعی مطرح کرد:

۴۰۰۰ نیروی هلال احمر کرمانشاه آماده خدمت رسانی در ایام نوروز

۴۰۰۰ نیروی هلال احمر کرمانشاه آماده خدمت رسانی در ایام نوروز

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر ستان کرمانشاه از آمادگی ۴ هزار نیروی این جمعیت برای خدمت رسانی به مسافران در ایام نوروز خبر داد.

عادل شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح نوروزی هلال احمر در استان کرمانشاه از ۲۸ اسفند ماه آغاز شده و تا ۱۶ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این طرح ۴ هزار نیروی جمعیت در قالب ۳۴ ایستگاه ثابت، سیار و موقت به شهروندان و مسافران نوروزی ارائه خدمت خواهند کرد.

شفیعی گفت: امدادگران و نجاتگران در ۱۵ پایگاه شهری و ۱۹ پایگاه ثابت و موقت با به کارگیری مجهز ترین ست های سبک و نیمه سنگین به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمت به مسافران خواهند بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با بیان اینکه این نیروها دوره های تخصصی را گذرانده و از آگاهی کامل علمی و عملی برخوردارند، گفت: ارائه خدمات توسط این نیروها به دو بخش امداد و نجات و راهنمایان نوروزی تقسیم می شود.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای طرح نوروزی همچنین یک تیم عملیاتی خواهران جهت یاری رساندن به مردم حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2515267

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