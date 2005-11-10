سفر سولانا به خاورميانه

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، در بيانيه صادره از سوي اتحاديه اروپا آمده است كه خاويرسولانا مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا سفردوره اي خود را به خاورميانه از روزجمعه با سفربه لبنان آغاز مي كند كه هدف از اين سفر، تاكيد برتعهد سياسي قوي اروپا درمنطقه است.

سولانا طي سفركوتاه خود به بيروت با فواد سنيوره نخست وزيرلبنان ديدار وگفتگو خواهد كرد.

قراراست اين مقام اروپايي سولانا در ادامه به منامه پايتخت بحرين برود تا درنشست مشترك وزيران امور خارجه كشورهاي گروه هشت با برخي وزيران امور خارجه كشورهاي خاورميانه شمال آفريقا شركت كند.

سولانا شنبه به قاهره مي رود تا با حسني مبارك رئيس جمهوري و احمد ابوالغيط وزير امورخارجه اين كشور ديدار كند.

مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا درادامه سفر دوره اي خود به خاورميانه روزيكشنبه وارد اردن مي شود واز آنجا براي ديداربا آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي به سرزمين هاي اشغالي مي رود.

اين مقام اتحاديه اروپا براي ديداربا ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين و احمد قريع نخست وزيراين تشكيلات روز دوشنبه وارد كرانه باختري مي شود.

سفردوره اي سولانا روزسه شنبه با سفرمجدد وي به تل آويو پايان مي يابد.

مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا درماه سپتامبرگذشته ( شهريور ماه) نيز طي دومين سفرخود به خاورميانه از لبنان وسرزمين هاي اشغالي ديدار كرد.