به گزارش خبرگزاری مهر، امیررضا خادم در مورد خصوصی‌سازی باشگاه‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت ۲۹۰ میلیارد تومانی که برای باشگاه های پرسپولیس و استقلال گذاشته مناسب است یا خیر؟، ضمن بیان مطلب فوق گفت: برخی معتقدند اگر این دو برند و این دو باشگاه محبوب و پر مخاطب امکان فعالیت اقتصادی مشروع مشخص داشته باشند، حتما بیشتر از این ارزش دارند.

وی با اشاره به اینکه هر کدام از این دو باشگاه یک مجموعه ورزشی کامل یعنی استادیوم ورزشی و ساختمان چند طبقه دارند، افزود: استقلال و پرسپولیس دو باشگاه محبوب و پر مخاطب هستند که در اقصی نقاط پدنیا طرفدار دارند و چنانچه این دو باشگاه به سمت فعالت اقتصادی هدایت شوند، ارزش آنها از 290 میلیارد بیشتر خواهد شد. با توجه به این موضوع، قیمتی که برای این دو باشگاه گذاشته شده، معقول است.

نماینده وزارت ورزش و جوانان در امر خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس درباره بدهی‌های باشگاه و اینکه آیا این بدهی‌ها را تسویه می‌کنید؟، خاطرنشان کرد: نه. بدهی‌ها دست دولت است یعنی این مبلغ که خریدار پرداخت می‌کند، بابت برند، ورزشگاه و ساختمان است و به بدهی‌ها کاری ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که صلاحیت متقاضیان دو باشگاه چگونه تعیین می‌شود؟، یادآور شد: شورای واگذاری متشکل از سه وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و وزارت ورزش و جوانان به علاوه اعضای دیگر آن شورا برای این موضوع تصمیم‌گیری و قیمت این دو باشگاه را مشخص کردند و ما باید از این مصوبه شورا حمایت کنیم.

خادم در خصوصی‌سازی باشگاه‌ها ادامه داد: بر اساس مصوبه شورا، خریدار باید اهلیت امنیتی، قضایی و مالی لازم را داشته باشد. برخی افراد ممکن است احساس کنند برخی از این شرایط را ندارند و نتوانند این موانع را رد کنند، به همین علت در مزایده شرکت نمی‌کنند. ما همین سه نکته نیز می‌تواند مانع خرید علاقمندان سرخابی‌های تهرا ن شوند. به این ترتیب عده‌!ای هستند که برخلاف استطاعت مالی، ممکن است یکی از شرایط اهیلت را نداشته باشند، بنابراین نتوانستند در این مزایده شرکت کنند.

وی با بیان اینکه در تیم‌ها و باشگاه‌های دیگر که تاکنون واگذار شدند، نتایج و تجربه خوبی وجود نداشت، یادآور شد: این تیم‌ها یا برگشتند، یا سقوط کردند و یا منحل شدند و یا مشکلات جدی مالی پیدا کردند، از این روی با آسیب شناسی اقدامات قبلی، سعی در عدم تکرار اینگونه شکست‌ها را داشتیم، به همین علت طبیعی است که این اهلیت‌ها را به عنوان اولویت در نظر بگیریم زیرا دو باشگاه پرسپولیس و استقلال علاقمندان زیادی دارند. بنابراین باید افراد، صلاحیت خریداری این دو باشگاه را داشته باشند.

نماینده وزارت ورزش و جوانان در امر خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس افزود: دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به عنوان شرکت‌های زیان ده معرفی شدند و برای همین صورت‌های مالی آنها هنوز تایید نهایی نشده، به همین علت امکان عرضه آنها در بورس وجود ندارد.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر که آیا سرخابی‌ها را می‌توان به فرد واگذار کرد؟ یادآور شد: تفاوتی بین فرد و شرکت برای واگذاری تصور نمی‌شود و هیچ ممنوعیتی برای واگذاری به شخص حقیقی وجود ندارد. یکی از شرایط واگذاری این است که فردی که این دو باشگاه را می‌خرد، کل صددرصد را می‌خرد اما ۲۰ درصد آن را باید به نام حداقل ۱۰۰ پیشکسوت یا طرفدار باشگاه کند. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، فروش این دو باشگاه باید از طریق مزایده انجام شود.

خادم در پاسخ به این پرسش که اگر تا تیرماه، وضعیت این دو باشگاه معلوم نشود آیا منحل می‌شوند؟، تصریح کرد: قطعا از لحاظ چارچوب قانونی بله اما از جهت اینکه این دو باشگاه سرمایه اجتماعی هستند و به نوعی قابل توجیه برای هیات دولت است، وزارت ورزش و جوانان حتما همه تلاش خود را انجام می‌دهد تا این دو باشگاه را حفظ کند و مسائل مالی آن را هم بتواند به نوعی مدیریت و حل کند.

وی که میهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب بود، در ادامه خاطرنشان کرد: به قولی که دادیم و کاری که در این یک ساله مردم از ما انتظار داشتند و مجلس خواست عمل کردیم و این دو باشگاه به سازمان خصوصی‌سازی رفت و عرضه شد.

نماینده وزارت ورزش و جوانان در امر خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با بیان اینکه قیمت گذاری این دو باشگاه به وزارت ورزش و جوانان ارتباطی نداشت ابراز امیدواری کرد : شرایط واگذاری این دو باشگاه فراهم شود.