با برنامه لاغر شوید

به گزارش خبرگزاری مهر، چاقی و اضافه وزن به یکی از مهم ترین مشکلات سلامتی در عصر اخیر تبدیل شده که توجه ویژه ای را می طلبد، به همین دلیل کمپانی های فناوری به ساخت و عرضه محصولات فناورانه ای روی آورده اند که بتوانند نیاز کاربران را پاسخگو باشند.



در این میان، گوگل ، یکی از کمپانی هایی است که به تولید و عرضه اپلیکیشنی با نام Google Fit پرداخته که می تواند تمرین و ورزش های لاغری متنوعی را در قالب یک اپلیکیشن پیش روی کاربران قرار دهد. این اپلیکیشن دارای ورزش های متفاوتی مانند دوچرخه سواری، پیاده روی و ... است تا بتواند نگاه کاربران بیشتری را به خود جلب کند. اپلیکیشن Google Fit از قابلیت هایی مانند شمارش تعداد گام ها، مدت زمان ورزش و ... برخوردار بوده و می تواند موارد گفته شده را بررسی و حتی به ذخیره اطلاعات و همینطور مقایسه در دفعات ورزش بپردازد.

این اپلیکیشن از قابلیت نصب بر پلتفورم هایی مانند اندروید، ویندوز و iOS برخوردار است.