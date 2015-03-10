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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۲۸

با برنامه لاغر شوید

با برنامه لاغر شوید

در سال های اخیر، راه حل های بسیاری برای تناسب اندام عرضه شده اند که از میان آنها می توان به اپلیکیشن Google Fit اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چاقی و اضافه وزن به یکی از مهم ترین مشکلات سلامتی در عصر اخیر تبدیل شده که توجه ویژه ای را می طلبد، به همین دلیل کمپانی های فناوری به ساخت و عرضه محصولات فناورانه ای روی آورده اند که بتوانند نیاز کاربران را پاسخگو باشند.

در این میان، گوگل ، یکی از کمپانی هایی است که به تولید و عرضه اپلیکیشنی با نام Google Fit پرداخته که می تواند تمرین و ورزش های لاغری متنوعی را در قالب یک اپلیکیشن پیش روی کاربران قرار دهد. این اپلیکیشن دارای ورزش های متفاوتی مانند دوچرخه سواری، پیاده روی و ... است تا بتواند نگاه کاربران بیشتری را به خود جلب کند. اپلیکیشن Google Fit از قابلیت هایی مانند شمارش تعداد گام ها، مدت زمان ورزش و ... برخوردار بوده و می تواند موارد گفته شده را بررسی و حتی به ذخیره اطلاعات و همینطور مقایسه در دفعات ورزش بپردازد.

این اپلیکیشن از قابلیت نصب بر پلتفورم هایی مانند اندروید، ویندوز و iOS برخوردار است.

google

کد مطلب 2515272

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