به گزارش خبرگزاری مهر، علی فتح‌الله‌زاده در خصوص واگذاری نشدن سهام استقلال و پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق گفت: سازمان خصوصی‌سازی کار را به نحو احسن پیش برد اما شرایط‌مان با شرایط دنیا متفاوت است.

وی افزود: یعنی اینکه در دنیا درآمدهایی برای باشگاه وجود دارد از جمله درآمد حق پخش رادیو تلویزیونی که حدود ۶۰ درصد درآمد باشگاه‌ها را تشکیل می‌دهد اما ما در قانون خود تلویزیون را منع کردیم که به باشگاه‌ها پول پرداخت کند و جبران ۶۰ درصد به سادگی امکان پذیر نیست.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال اضافه کرد: همچنین در خصوص اهلیت خریداران، یا باید به صنعتگری مجوز تاسیس شرکت بدهیم و سپس به او بگوییم ما تشخیص می‌دهیم شما اهلیت دارید یا خیر و تعیین مدیرعامل را از اختیارات او خارج می‌کنیم؟

وی که میهمان تلفنی برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب بود، با اشاره به شرایطی که شورای واگذاری برای متقاضیان خرید دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تعیین کرده است، گفت: ما خیلی سخت گرفتیم.

در ادامه حسین هدایتی یکی از متقاضیان خرید این دو باشگاه هم یادآور شد: از اراده دولت و مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنم که بالاخره پس از سال‌ها تصمیم گرفتند این واگذاری انجام شود. باید در این واگذاری به برخی موضوعات توجه کنند از جمله اینکه اصلاح ساختار درآمدی نکردیم و می‌خواهیم این باشگاه را واگذار کنیم، یعنی فوتبال ایران درآمد ندارد که ما بگوییم ۲۹۰ میلیارد تومان ارزش واقعی است.

وی در ادامه یادآور شد: این دو باشگاه درآمدزا نیستند و حتی نمی‌وانند خرج جاری روزانه خود را بدهند، اگر ساختار درآمدی فوتبال کشورمان به سمت حرفه‌ای رفتن و درآمدزا بود. این قیمت ۲۹۰ میلیارد تومان، ایده‌آل بود اما متاسفانه به علت اینکه درآمد قابل توجهی حتی برای هزینه‌های جاری و پرداخت اقساط خود را ندارند، بنابراین باید در این قیمت و نحوه پرداخت آن تجدید نظر شود.

عضو پیشین هیات مدیره پرسپویلس در پاسخ به این پرسش که آیا به جز موضوع مالی، نگرانی های دیگری هم برای متقاضیان خرید وجود دارد؟، افزود: کشور ما دچار مشکلات بیکاری و اقتصادی است اگر فرد یا گروهی در این مزایده شرکت و ۲۹۰ میلیارد تومان خرید کند حواشی هایی برای او وجود دارد از جمله اینکه این پول را چرا صرف ایجاد کار، تولید، صنعت و اشتغال نکردی و اینکه این پول را از کجا آورده ای؟

هدایتی با بیان اینکه خواهش ما این است ابتدا بسترسازی و نگرانی های امنیتی سرمایه گذار را هم برطرف کنند، در پاسخ به این پرسش که برای باشگاه فوتبال "استیل آذین" چقدر هزینه کردید؟ گفت: در مدت یازده سال گذشته بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان برای این باشگاه هزینه شده است.

در ادامه افشین پیروانی هم روی خط این برنامه آمد و درباره علت نبودن متقاضی مزایده گفت: برای بررسی این موضوع باید ابتدا آسیب شناسی کنیم که هویت باشگاه چه بوده است و باید برای برون رفت از این وضعیت راهکار پیدا کنیم. پرسپولیس نباید به اشخاص خاص واگذار شود و باید به یک نهاد مردمی واگذار شود.

وی ادامه داد: پرسپولیس به باشگاه اشخاص سودجو و منفعت طلب نباید تبدیل شود زیرا این موضوع در انتخابات و مسایل سیاسی می تواند خیلی تأثیرگذار باشد.

مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه پرسپولیس خیلی می‌تواند تاثیرگذار باشد، گفت: پرسپولیس باید صددرصد سهامی عام شود و دارای مجمع خاصی باشد و سهام آن باید با قیمت عادلانه میان تماشاگران که سرمایه اصلی این باشگاه هستند، فروخته شود.