سایت ویژه گردشگری در ورودی های گلستان دادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کریمی در جلسه برنامه ریزی ارائه خدمات بهتر به مسافران نوروزی با حضور فرمانداران و شهرداران شرق گلستان در گنبدکاووس افزود: با برنامه ریزی های انجام شده مکان این سایت در شرق استان در روستای تنگراه و در غرب استان نیز در پلیس راه نوکنده و بندرگز پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در این مکان می توان جاذبه ها، صنایع دستی و انواع غذاهای شهرهای مختلف استان را در یک مکان به گردشگران و مسافران معرفی کرد، گفت: با معرفی جاذبه ها تاریخی و طبیعی، صنایع دستی و مواد غذایی، استان گلستان به مقصد گردشگری برای مسافران تبدیل خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان افزود: امروز مسافران و گردشگران از این استان تنها به عنوان یک معبر استفاده می کنند این در حالیست که استان با توجه به ظرفیت و امکانات بالا می تواند به عنوان مقصد گردشگری تبدیل شود.

کریمی گفت: معرفی بخشی از میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی به همراه صنایع دستی، غذایی در مکان های کاملا سنتی نظیر آلاچیق در یک نقطه می تواند بر حضور بیشتر مسافران در این استان کمک کند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان خاطر نشان کرد: برای دستیابی به این مهم نیازمند همکاری همه دستگاه ها و خصوصا فرمانداران شهرستان های مختلف استان هستیم.

وی در ادامه به برنامه های مختلف برای جذب گردشگر در استان اشاره کرد و گفت: شناسنامه دار کردن صنایع دستی هر منطقه از استان گلستان، شناسایی دهکده های توریستی، چاپ و انتشار کتاب قابلیت های استان، ساماندهی ارائه صدور پروانه فعالیت به خانه های جذب مسافر و همچنین امکان سنجی برای شهرستان ها در ارتباط با صنایع دستی، غذایی و ... از جمله برنامه های اداره کل میراث فرهنگی است.

فرمانداران شهرستان های شرق استان گلستان با استقبال از راه اندازی این سایت در ورودی شرق استان گلستان در تنگراه، پیشنهادهای مختلفی را در موفقیت اجرای این طرح بیان کردند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس در این خصوص گفت: باید طوری برنامه ریزی شود که از فروش هرگونه مواد غذایی و صنایع دستی غیربومی در این سایت جلوگیری شود.

محمد حمیدی افزود: وجود این بازارچه ها در ورودی استان سبب می شود تا تولید کنندگان صنایع دستی منطقه تولیدات خودشان را بدون واسطه در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.