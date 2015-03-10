ظریف و کری روز یکشنبه در لوزان دیدار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت امور خارجه آمریکا شب گذشته با اعلام برنامه های سفر جان کری، وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرد که کری روز یکشنبه ۱۵ مارس (۲۴ اسفند ماه) در شهر لوزان سوئیس با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار خواهد کرد.

پیش از این تاریخ مذاکرات ایران و آمریکا از ۲۴ تا ۲۹ اسفند ماه اعلام شده بود. هنوز درباره مذاکرات در سطح ۱+۵ در لوزان خبری اعلام نشده است، اما این احتمال مطرح می شود که در صورت پیشرفت در مذاکرات وزرای خارجه ایران و آمریکا با حضور وزرای خارجه کشورهای ۱+۵ نشستی در سطح وزرا برگزار شود.