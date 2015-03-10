رشد ۹۸ درصدی نرخ جذب کودکان لازم التعلیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقر زاده در نشست تخصصی سوادآموزی مشارکت محور در پرتو اراده ملی و حمایت دولتی که صبح امروز برگزار شد، اظهار کرد: تمرکز فعالیت های سوادآموزی در دهه های اخیر بر آموزش زنان و دختران، روستائیان و مناطق محروم و افراد جوانتر گذاشته شده است.

وی افزود: به طوری که حدود ۸۰ درصد افراد تحت پوشش، از بین زنان و دختران و ۵۵ درصد از بین روستائیان و افراد عادی، آسیب دیده و آسیب پذیر جامعه برگزیده شده اند، میانگین سنی افرادی که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون تحت پوشش فعالیت های سوادآموزی قرار گرفته اند کمتر از ۳۱ سال است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه نرخ جذب کودکان لازم التعلیم در مدارس افزایش چشمگیری داشته است، تصریح کرد: این نرخ به بیش از ۹۸ درصد در دوره ابتدایی رسیده است.

باقرزاده ادامه داد: درصد باسوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۲۴ سال به حدود ۹۷ درصد افزایش یافته است. این شاخص برای گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال حدود ۹۵ درصد برآورد می شود.

وی اظهار کرد: فاصله درصد باسوادی نقاط شهری و روستایی، در گروه سنی زیر ۵۰ سال حدود ۷ درصد و فاصله درصد باسوادی بین زنان و مردان در همین گروه سنی به کمتر از ۳ درصد رسیده است که گام بسیار مهمی در تامین عدالت و برابری فرصت های آموزشی برای همه و در همه جا است.

باقرزاده با بیان اینکه بالغ بر ۴۴۰ هزار نفر تحت پوشش فعالیت های سوادآموزی قرار گرفته اند، گفت: قریب به اتفاق کارهای این مهم از طریق بخش غیردولتی و تشکل های مردم نهاد انجام گرفته است.

وی افزود: با همین سیاست حدود ۳۰ هزار فرصت شغلی جدید برای تحصیلکرده های بخش غیر دولتی ایجاد شده است. همچنین ۲۲ تفاهم نامه با دستگاهها، سازمان ها و نهادهای مختلف برای استفاده از ظرفیت های قابل اشتراک به امضا رسیده است.

باقرزاده تصریح کرد: طرح آموزش ۶۰۰ هزار نفر از اولیای بیسواد دانش آموزان از طریق مدارس در حال اجرا است، همچنین در زمینه آموزش سربازان، زندانیان، اتباع خارجی و کودکان و نوجوانان ۱۰ تا ۲۰ ساله نیز طرح های متعددی تهیه شده و در حال اجرا است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی تاکید کرد: آمارهای رسمی گویای این است که علی رغم تلاش های صورت گرفته تعداد افراد بیسواد و کم سواد حتی در گروه سنی زیر ۵۰ سال بالا است و همه ساله تعدادی از کودکان وارد مدرسه نمی شوند یا قبل از اتمام پایه سوم ابتدایی، به دلایل مختلف از چرخه آموزش خارج می شوند و نوسوادان زیادی به بیسوادی بازگشت می کنند.

وی با بیان اینکه کار سواد آموزی در شرایط موجود بسیار سخت تر، پرهزینه تر، زمانبرتر از گذشته و نیازمند مشارکت جدی تر و حرفه بالاتر شده است، تصریح کرد: مفهوم سواد و انتظار مردم از حداقل سواد تغییر یافته است و به دلیل طولانی شدن فرآیند ریشه کنی بیسوادی، میل به همکاری و مشارکت با سوادآموزی کاهش یافته است.

باقرزاده افزود: هنوز سوادآموزی مهمترین و فراگیرترین خدمت دولت ها برای توانمندسازی افراد بیسواد و کم سواد و اثربخش ترین اقدام برای تقویت اعتماد به نفس، خودباوری، بهبود ارتباط و تقویت مشارکت موثر در فرآیند توسعه پایدار و عامل مهمی در فقرزدایی و ترویج صلح و آرامش محسوب می شود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی پس از هشت سال وقفه احیا شده است، بیان کرد: اولین جلسه آن به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و در تمام استانها و شهرستانها شورای پشتیبانی سوادآموزی تشکیل و با برگزاری ۹۰۵ جلسه و قریب به ۳ هزار و ۱۳۰ مصوبه در سال ۹۳ از سوادآموزی حمایت شده است.

وی با اشاره به تصویب مصوبه اخیر هیات وزیران اظهار کرد: افق های جدیدی برای توسعه سوادآموزی مشارکت محور گشوده شده است. در این مصوبه مفهوم سواد از خواندن و نوشتن صرف به سمت بهبود توانایی ها و تقویت مهارت های زندگی و اصول شهروندی در قالب تاسیس و راه اندازی مراکز یادگیری محلی سوق داده شده است.

باقرزاده تصریح کرد: مشارکت دستگاههای اجرایی و فرصت سازی برای رشد و نمو تشکل های مردم نهاد و حمایت از آنها اصلی مهم قلمداد شده است.

وی ادامه داد: سوادآموزی در خانواده و استقلال در یادگیری با پیش بینی مشوق ها و محرک های جدید در راستای سیاست تقاضامحوری مورد توجه قرار گرفته است.

باقرزاده با بیان اینکه روش شمارش بیسوادان از خوداظهاری به سمت استفاده از آمارهای ثبتی در حال تغییر است، اظهار کرد: کودکان در معرض آسیب و تشکل هایی که در این زمینه فعالیت می کنند مورد حمایت جدی قرار گرفته تا مبادی ورودی بیسوادی بسته شود، در نهایت با تجویز سوادآموزی اتباع خارجی به صورت رایگان میهمان نوازی و بشردوستی جمهوری اسلامی اعلام شده است.