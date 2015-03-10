صنعت توریسم جایگزینی برای صادرات باشد/ تقویت گردشگری سلطانیه

پرویز خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر،افزود: افزایش تعداد مراکز و مناطق گردشگری در سلطانیه مد نظر بوده و ۵ میلیارد ریال برای احیاء چمن سلطانیه و محورسه راهی تا سلطانیه تعریض کنیم آلاچیق و باندهای تند رو و دوچرخه سواری و پیست در آن جا برای گردشگران فراهم شده است.

فرماندار سلطانیه گفت: ۴۰۰ میلیون تومان امسال از روستای ویر تا داش کسن اختصاص دادیم جذبه ایجاد می کندو گردشگر در آن جا بیشتر اقامت می کند.

خالقی گفت: کاشی حسن باغ مقبره بوده ودرختکاری لازم شده و باغ مقبره محلی بسیار جذاب برای گردشگران باشد و در چپلی اوغلی هم سوئیت را آماده کردیم و گردشگران چپلی اوغلی در آن جا اقامت کنند و ماندگاری از سوئیت ها مد نظر است.

وی افزود: احداث اسکان در مدارس و رستوران ها مد نظر است و کلیه امکانات و خدمات لازم از قبیل پتو، تخت، نان برای مسافران فراهم است.

فرماندار سلطانیه گفت: امسال درصدد هستیم که مدت اقامت گردشگران در سلطانیبه را از ۴۳ دقیقه به ۳ یا ۴ ساعت ارتقاء بدهیم و امسال ۳ میلیارد ریال برای بازسازی ارگ سلطانیه سرمایه گذاری کردیم ودرب شمالی باز می شود و پارسال نیمه باز و اعتراضاتی هم وارد شد که این اعتراضات برای ما مثبت بود ودرب غربی را بستیم و اعتراضات از سوی مغازه داران ایجاد شد و معترض بودند که معاش ما از طریق گردشگری تامین می شود.

خالقی بر نوع برخورد مردم سلطانیه با مسافران اشاره کردو افزود: استقبال مردم از گردشگران در جذب و ماندگاری مسافر بسیار موثر است بنابراین باید فرهنگسازی کنیم که ورود گردشگر به این شهرستان برای مردم از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است.

وی به بحث احداث هتل در شهرستان سلطانیه اشاره کرد و افزود: اجرای این ایده با همکاری میراث فرهنگی، شهرداری و فرمانداری بسیار مهم است که در این میان باید منازلی را شناسایی کنیم و کلیه امکانات رفاهی را مهیا کرده و سایتی ا راه اندازی کرده و تصویری از این منازل را در سایت درج کنیم که مسافران داخلی و خارجی به سایت مراجعه کنند و اینترنتی ثبت نام کنند.

فرماندارسلطانیه افزود: امسال عید نتوانستیم این ایده را عملیاتی کنیم ولی درصدد هستیم که در سال ۹۴ این طرح را اجرا کنیم.

خالقی تصریح کرد: باید حریم را زیاد کنیم چرا که در جذب گردشگر موثر است بنابراین باید محور زنجان به سلطانیه و خرمدره یک اقامتگاه در این محدوده برای مسافران تعریف کنیم.

وی افزود: اهمیت گردشگری و جایگاهی را که صنعت توریسم امروز در جهان دارد را به مردم بشناسانیم و این تنها راه تقویت گردشگری در استان خواهد بود.

آموزش جوانان تحصلکرده در بازار برای جذب گردشگر بسیار مهم است

فرماندار سلطانیه بر تربیت نیروی جوانان تحصیلکرده و آموزش دیده در بازار زنجان و شهرستان سلطانیه اشاره کردو افزود: متاسفانه ما در این خصوص ضعف اساسی داریم و باید این فرهنگ را در استان ایجاد کنیم که گردشگرخارجی که به استان وارد می شود با تعجب و شگفت به او نگاه نکنیم و او این نکاه را بد تلقی نکند.

خالقی افزود: انجام هر کاری نیاز به مدیریت دارد چرا که برنامه ای که توسط افراد و دستگاهی اجرا می شود باید این افراد زمینه و تخصص لازم را داشته باشند و بعد اقدام به کارهای نمایشی بکنند.

وی یاد آورشد: کار بسیار خوبی که میراث فرهنگی در سال گذشته داشت اسب ایلخانی در محوطه سلطانیه بود که به نوبه خود توجه گردشگران زیادی را به خود جلب کرده بود که در این راستا باید مدیریت لازم در این خصوص به جد صورت گیرد تا هیچ گونه خطری برای مسافران نداشته باشد و مسافران با ذهنیت خوب از استان بروند.

فرماندار سلطانیه بر باز بودن کلیه واحدهای صنفی خدماتی و رفاهی در شهرستان سلطانیه در ایام نوروز اشاره کردو گفت: کلیه واحدهای صنفی مکانیکی، صافکاری، نانوایی ، همه باز است و به مسافران خدمات لازم را ارائه خواهند داد.

خالقی بر نوع برخورد پلیس راه در داخل و خارج شهر با مسافران اشاره کرد و افزود: پلیس راه زحمات زیادی را در طول سال می کشد و باید نوع برخورد با مسافران با خوشرویی و با تذکر لسانی باشد و نیازی به جریمه کردن نباشد چرا که مسافری که جریمه می شود ذهنیت بد از استان دارد و برای باردوم دیگر به استان مسافرت نمی کند.

وی تصریح کرد: نوع برخورد با مسافر فرهنگ استان را نشان می دهد و قضاوت مثبت و منفی از مسافر را به دنبال دارد.

جذب گردشگر خارجی در سلطانیه بسیار افزایش داشته است

فرماندار سلطانیه با اشاره به اینکه صنعت توریسم باید جایگزینی برای صادرات باشد گفت: در این میان صنعت گردشگری مهمترین راه برای جایگزینی برای محصولات غیر نفتی است.

خالقی برجذب گردشگر داخلی و خارجی به شهرستان سلطانیه اشاره کرد و گفت: امسال ورود گردشگر به این شهرستان به خصوص بازدید از گنبد سلطانیه به میزان قابل توجهی رشد داشته است.

وی تاکید کرد: امسال با برنامه ریزی زیر بنایی که صورت گرفت بیشترین میزان ورود گردشگر خارجی به این شهرستان از گنبد سلطانیه خواهد بود.

فرماندار سلطانیه تصریح کرد: با کلنگ زنی شهرک صنعتی درشهرستان سلطانیه که برای هزار جوان اشتغال ایجاد می شود این انگیزه در حوان ما ایجاد شده که برای احیای بناهای تاریخی و جذب گردشگر آستین همت بالا بزند.

خالقی گفت: جوانان ما بیشتر به بناهای تاریخی رسیدگی می کنند و برای تقویت و جذب گردشگر تلاش می کنند.

ایجاد بازارچه صنایع دستی در سلطانیه

وی افزود: ما طرح ایجاد بازارچه صنایع دستی را داریم و امسال ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار دادیم که در تابستان بانوان سلطانیه ای صنایع دستی این شهرستان اعم از کارهای دستی را در غرفه هایی به مسافران می فروختند.

فرماندار سلطانیه افزود:باید توسعه کیفی و کیفی صنایع دستی در بازارچه مد نظر قرار گیرد چرا که در جذب گردشگر موثر است و مسافر سوغاتی از این شهرستان با خود به همراه می برد.