انتقاد شدید رئیس‌ شورا از ساخت‌ و سازهای محدوده کن

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در جلسه علنی روز سه‌شنبه با اشاره به دیدار رهبری با فعالان محیط زیست، گفت: از سخنان مقام معظم رهبری صمیمانه تشکر می‌کنم و اعضا درخواست داشتند نامه تشکر‌آمیز تقدیم به ایشان کنیم.

وی با بیان اینکه سخنان مقام معظم رهبری، اتمام حجتی برای شورا، شهرداری و سازمان حفاظت از محیط زیست، جنگل‌ها و قوه قضاییه بود، گفت: برخی از احکامی که قوه قضاییه در حوزه فضای سبز صادر می‌کند و بر اساس متن قانون است، به ضرر مردم تمام می‌شود. به طور مثال در همین زمین باغات کن که در محدوده ۵ قرار دارد و ما در شورا نیز از شهرداری خواسته‌ایم آن را خریداری کند و آن را به فضای سبز عمومی تبدیل کند اما در حال حاضر در حال ساخت و ساز در آن هستند و شهردار منطقه ۵ که مانع این ساخت و ساز شده، حکم انفصالش را دادگاه صادر کرده است.

چمران تاکید کرد: من در خصوص این پرونده با رئیس دیوان عدالت اداری صحبت کرده‌ام و از شهردار منطقه ۵ می‌خواهم جلوی این ساخت و ساز را بگیرد حتی اگر انفصال از خدمت شود.

وی ادامه داد: ما برای حفظ فضای سبز باید جدیت به خرج داده و حتی اگر خودمان را که مقابل این منطقه دفن کنیم و یکی دو نفر فدا شوند، باید جلوی هدر رفتن فضای سبز را بگیریم. نباید یک شرکت تعاونی مسکن به همه دهن‌کجی کند. به پشتوانه آنکه حکم دادگاه را دارد.

رئیس شورای شهر تهران افزود: اگر چنین کاری انجام شود، بی‌عرضه‌گی ما را نشان می‌دهد. قرار نیست حقوق این تعاونی مسکن نیز اجحاف شود بلکه در جای دیگر و در منطقه بهتر قرار است به آنها زمینی داده شود اما ساختمان‌سازی در حاشیه باغات، دهن‌کجی به ماست که اصلا درست نیست و با دستور رهبری نیز سازگار نیست.

وی ادامه داد: سخنان مقام معظم رهبری بالاتر از قانون است و از شهرداران منطقه ۵ و ۱۸ می‌خواهم بر اساس حکم رهبری، مانع انجام فعالیت‌هایی که با محیط‌ زیست شهری منافات دارد، شوند.

چمران با اشاره به مشکلات ریزگردها و آلودگی هوا نیز گفت: از دولت می‌خواهیم در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی کمک کند تا شاهد کاهش آلودگی هوا باشیم. همچنین منابع داخلی که سمت ورود ریزگردها می‌شود را نیز باید اصلاح کنیم. معادن شن و ماسه در منطقه ۱۸ حکم توقف آن سال‌هاست که آمده اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. قرار نیست عده‌ای سودآوری کنند و عده‌ای راهی بیمارستان شوند. من از شهردار منطقه ۱۸ می‌خواهم جلوی فعالیت این معادن را بگیرد؛ حتی اگر حکم دادگاه نیز ندارد و شورا نیز پشتوانه این نوع حرکت‌هاست.