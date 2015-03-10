درخواست جهانگیری از وزیر ارتباطات/ اجرای پایگاه ملی هویتی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری با تاکید بر ضرورت بسترسازی برای خدمات رسانی راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر نهادهای دولتی به مردم مطابق با پیشرفت‌های روز جهان در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات،خواستار شتاب بخشیدن به توسعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در این زمینه شد.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری پیشرفت و توسعه روز افزون خدمات الکترونیکی مبتنی بر تلفن همراه در جهان، اظهار داشت: هدف‌گذاری ما باید دستیابی به آخرین فناوری‌ها باشد و ضمن تلاش برای تکمیل برنامه‌های دولت الکترونیک، پیش‌بینی‌های لازم را برای تحقق دولت همراه( موبایلی) که نسل پیشرفته‌تر نسبت به دولت الکترونیک است، انجام دهیم.

جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش ارایه شده در خصوص برنامه اجرایی طرح کارت هوشمند ملی، ضرورت هماهنگی این طرح با زیرساخت‌های دولت الکترونیک و نیز استفاده از توانمندی ساخت داخل را مورد تاکید قرار داد و از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار کرده و پس از بررسی ضوابط فنی و اجرایی پایگاه ملی هویتی و طرح کارت هوشمند ملی، جمع بندی نهایی را برای تصویب در اختیار هیات وزیران قرار دهند.