صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران رشد داشته است

حجت عارف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز بین المللی مهران یکی از مهمترین مرزهای کشور برای صادرات کالا و به خصوص محصولات کشاورزی به کشور عراق است.

مدیر جهاد کشاورزی مهران گفت: در ۱۱ماه امسال بیش از ۳۷۰هزار و ۷۹۴ تن انواع محصولات کشاورزی از مرز بین المللی مهران به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: صادرات محصولات کشاورزی از مرز بین المللی مهران در ۱۱ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی ۱۹۰ درصد و از نظر ریالی ۱۸۰ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: بیشترین محصولات صادراتی مربوط به هندوانه و کمترین نهال و درختچه های تزیینی است.

وی افزود: ارزش ریالی این میزان کالاهای کشاورزی صادراتی به خارج کشور بالغ بر سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بوده است.