۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۳۴

امیری در گفتگو با مهر:

تمامی زیر ساخت‌های گردشگری فارس مهیای نوروز است

شیراز – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: با برنامه ریزی های انجام شده تمامی زیرساختهای گردشگری فارس آماده جذب میهمانان نوروزی است.

مصیب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در سال جاری پیش بینی ما افزایش چند برابری میهمانان نوروزی نسبت به سال گذشته است تاکید کرد: تمامی هتل ها و میهمانپذیرهای استان فارس از چند ماه قبل برای ایام تعطیلات نوروز رزرو شده و در این راستا نگرانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در بحث اماکن تاریخی و گردشگری استان فارس نیز پاکسازی و آماده سازی های لازم انجام شده که البته طی چند روز آینده غرفه های فرهنگی و مذهبی در این اماکن راه اندازی می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس در خصوص وضعیت آرامگاه حافظ و سعدی نیز تاکید کرد: این دو مکان گردشگری نیز با افزایش ساعت کار برای ایام نوروز سرویس دهی خواهند کرد.

امیری یادآور شد: فعالیت شبانه روزی این دو مکان در دست بررسی قرار دارد اما باید متناسب با حضور مسافران و گردشگران برنامه ریزی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شهرداری و آموزش و پرورش درخصوص اسکان مسافران نوروزی همگای لازم را خواهند داشت افزود: مدارس و سالن های ورزشی برای ایام نوروز مشخص شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به اینکه ایام تعطیلات نوروز بهترین فرصت برای توسعه گردشگری در استان فارس است، گفت: زمانی که میهمانان نوروزی در استان فارس لحظات خوبی را داشته باشند به طور حتم خودشان تبلیغی برای استان خواهند بود و در دیگر زمانها نیز شاهد حضور آنها در فارس خواهیم بود.

