تقدیر رئیس قوه قضائیه از رییس کل دادگستری کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، محمد باقر اسلامی افزود: آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه از زحمات یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان و همچنین معاون فرهنگی دادگستری استان کرمان در برگزاری مسابقات قرانی در سطح منطقه تشکر و تقدیر کرد.

وی بیان داشت: دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان قوه قضاییه که با حضور آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، مسئولان، قاریان و حافظان قرآن کریم در مجتمع شهید بهشتی برگزار شد.

این مقام قضایی ابراز داشت: رئیس قوه قضائیه در سخنرانی خود در این مراسم، از روسای دادگستری و معاونان فرهنگی دادگستری ها درخواست نمود که اهتمام بیشتری بر فعالیت های فرهنگی خصوصا مسابقات قرانی و مباحث اخلاقی داشته باشند.