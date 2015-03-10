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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۵۶

راه اندازی۴خوشه صنعتی درآذربایجان غربی/طرحهاحمایت اعتباری می شوند

راه اندازی۴خوشه صنعتی درآذربایجان غربی/طرحهاحمایت اعتباری می شوند

ارومیه - معاون صنایع کوچك شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی از برنامه ریزی برای راه اندازی چهار خوشه صنعتی در سطح استان با توجه به پتانسیلهای موجود خبر داد.

حسین گشاده دل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند اجرای طرحهای خوشه صنعتی در آذربایجان غربی با بیان اینکه خوشه صنعتی نقل و عرقیات گیاهی راه اندازی شده است، افزود: خوشه های صنعتی مبل، عسل و فرآوری تولیدات باغی نیز در مرحله اجرا و پیاده سازی هستند.

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت بسزای خوشه های صنعتی در رشد و توسعه و بالاخص نقش آفرینی آن در اشتغال، هم اکنون اجرای خوشه های صنعتی در اولویت کاری این نهاد قرار گرفته است، عنوان کرد: در این راستا خوشه سنگ و خوشه فرآوری تولیدات باغی با رویكرد سیب و انگور در مرحله پیاده سازی و اجرا قرار دارند.

معاون صنایع کوچك شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی با بیان اینکه همچنین با توجه به پیاده سازی خوشه نقل و عرقیات گیاهی، انجمن کارفرمائی تولیدات عرقیات گیاهی و نقل در استان تشکیل شده، اظهار داشت: همچنین فرآیند امكان سنجی خوشه مبل نیز در دست اجرا است.

گشاده دل با اشاره به اینکه همچنین خوشه صنعتی عسل نیز با اتمام مراحل مطالعاتی و امکان سنجی آماده پیاده سازی طرح است، اعلام کرد: با توجه به اهمیت موضوع خوشه های صنعتی ، صندوق مهرامام رضا(ع) تسهیلات لازم را برای پیاده سازی انی خوشه ها در اختیار متقاضیان قرار می دهد.

 وی از برنامه ریزی برای راه اندازی دفتر خوشه‌های صنعتي در دانشگاه و ايجاد پژوهشكده توسعه خوشه‌هاي صنعتي خبر داد و اعلام کرد: ایجاد هسته پژوهشي برای توسعه مدلهای كسب و كار در محل دانشگاه ضروری بوده و  ميتواند الگوي مناسبي در توسعه پايدار استان محسوب شود.

کد مطلب 2515300

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