راه اندازی۴خوشه صنعتی درآذربایجان غربی/طرحهاحمایت اعتباری می شوند

حسین گشاده دل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند اجرای طرحهای خوشه صنعتی در آذربایجان غربی با بیان اینکه خوشه صنعتی نقل و عرقیات گیاهی راه اندازی شده است، افزود: خوشه های صنعتی مبل، عسل و فرآوری تولیدات باغی نیز در مرحله اجرا و پیاده سازی هستند.

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت بسزای خوشه های صنعتی در رشد و توسعه و بالاخص نقش آفرینی آن در اشتغال، هم اکنون اجرای خوشه های صنعتی در اولویت کاری این نهاد قرار گرفته است، عنوان کرد: در این راستا خوشه سنگ و خوشه فرآوری تولیدات باغی با رویكرد سیب و انگور در مرحله پیاده سازی و اجرا قرار دارند.

معاون صنایع کوچك شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی با بیان اینکه همچنین با توجه به پیاده سازی خوشه نقل و عرقیات گیاهی، انجمن کارفرمائی تولیدات عرقیات گیاهی و نقل در استان تشکیل شده، اظهار داشت: همچنین فرآیند امكان سنجی خوشه مبل نیز در دست اجرا است.

گشاده دل با اشاره به اینکه همچنین خوشه صنعتی عسل نیز با اتمام مراحل مطالعاتی و امکان سنجی آماده پیاده سازی طرح است، اعلام کرد: با توجه به اهمیت موضوع خوشه های صنعتی ، صندوق مهرامام رضا(ع) تسهیلات لازم را برای پیاده سازی انی خوشه ها در اختیار متقاضیان قرار می دهد.

وی از برنامه ریزی برای راه اندازی دفتر خوشه‌های صنعتي در دانشگاه و ايجاد پژوهشكده توسعه خوشه‌هاي صنعتي خبر داد و اعلام کرد: ایجاد هسته پژوهشي برای توسعه مدلهای كسب و كار در محل دانشگاه ضروری بوده و ميتواند الگوي مناسبي در توسعه پايدار استان محسوب شود.