۲۸ اسفندماه، پایان فرصت ارسال آثار به جشنواره سراسری «حیات مطهر»

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دورۀ جشنوارۀ سراسری حیات مطهر به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری و با حمایت و نظارت سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار میشود.
این طرح در درازمدت، بر زمینهسازی برای تشکیل و گسترش حلقههای دانشجویی برای اجرای سیر مطالعاتی کتب و آثار استاد به صورت موضوعی و تشکیل شبکههای دانشجویی فعال در این زمینه تاکید دارد.
از دیگر راهبردهای این جشنوارۀ سراسری فرهنگی دانشجویی، طراحی و توسعه فعالیتهای اثرگذار دانشجویی در حوزه تبلیغ و ترویج اندیشه شهید مطهری، فاصله گرفتن از کارهای تکراری و مسابقهای و عدمموازی کاری با هدف توسعه و عمقبخشی به اعتقادات و آگاهی دانشجویان از مبانی اندیشۀ اسلامی از رهگذر مطالعه آثار فاخر شهید مطهری و توانمندسازی آنها برای پاسخگویی به شبهات روزافزون در جامعه است.
نخستین دورۀ جشنوارۀ حیاتمطهر در سه بخش اصلي مسابقات کتابخوانی (غیرحضوری، اینترنتی و مکاتبهای)، نشستهای تخصصی و سخنرانیهای علمی و كارگاههاي آموزشي و بخش پژوهش در آثار استاد شهید مطهری (شامل مقالهنویسی و تهیۀ آثار علمی توسط دانشجویان و استادان علاقهمند) و يك بخش ويژه تهیه و انتشار ویژهنامههای ترویج اندیشه شهید مطهری در نشریات دانشجویی برگزار میشود.
سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور، واحدهای جهاددانشگاهی در سراسر کشور، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، بنیاد علمی فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری، دبیرخانه بینش مطهر (استان چهارمحال و بختیاری)، دانشگاه شهرکرد، معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه پیام نور، معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه فنی و حرفهای، بسیج دانشجویی و دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد استان چهارمحال و بختیاری حامیان اصلی این طرح ملی هستند.
علاقهمندان به شرکت در نخستین دورۀ جشنواره و نیز مسابقات کتابخوانی اینترنتی جشنواره و ارسال آثار تا پایان اسفندماه فرصت دارند تا به درگاه اینترنتی جشنواره حیات مطهر به آدرس http://isqa.ir/hayat مراجعه کنند.
همچنین علاقهمندان میتوانند برای ارتباط با دبيرخانه دائمي جشنواره حيات مطهر با شمارههای ۰۳۸۳۲۳۲۰۰۷۰ و ۰۳۸۳۲۳۲۰۳۲۳ تماس و یا به معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد چهارمحال و بختياري واقع در دانشگاه شهرکرد مراجعه کنند.
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