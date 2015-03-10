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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۹

تخفیفات نفتی عراق کاهش می ‌یابد

تخفیفات نفتی عراق کاهش می ‌یابد

به دنبال بالا رفتن تقاضا در بازارهای جهانی، عراق هم با تخفیف کمتری نفت خود را برای تحویل در ماه آوریل عرضه می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، عراق کمترین تخفیف نفتی را برای مشتریان آسیایی خود درنظر گرفت و همچون دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه که قیمت رسمی فروش نفتشان را افزایش داده اند، عمل کرد، همچنین این مقدار کاهش در تخفیف از نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی به بعد گزارش نشده است.

در همین حال، عراق به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک، نفت سبک بصره را برای تحویل در ماه آوریل، ۲.۳۰ دلار پایین تر از معیار نفت خاورمیانه عرضه می کند، یعنی ۱.۳۰ دلار کمتر از تخفیف ماه مارس که برای مشتریان خود در نظر گرفته بود.

همچنین کشورهای عربستان سعودی و قطر هم در بحبوحه بالا رفتن تقاضا، تخفیف‌های خود را کاهش داده اند.

 

کد مطلب 2515310
علیرضا کمندی

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