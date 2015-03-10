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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۴۰

موذنی خبر داد:

حضور ووشوکاران کرمانشاهی در مسابقات قهرمانی رده های سنی کشور

حضور ووشوکاران کرمانشاهی در مسابقات قهرمانی رده های سنی کشور

کرمانشاه- رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه از حضور ووشوکاران استان در مسابقات قهرمانی رده های سنی کشور به میزبانی بندرعباس خبر داد.

سید رامین موذنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت های ووشوی قهرمانی کشور در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان پسران از روز گذشته در بندر عباس آغاز شده است.

وی از حضور ورزشکارانی از سراسر کشور در این مسابقات خبر داد و گفت: این رقابت ها امروز به پایان خواهد رسید.

موذنی افزود: از استان کرمانشاه نیز ۵ ووشوکار در رده سنی جوانان به این مسابقات اعزام شده که در پایان روز نخست ۴ نفر از آنها موفق شدند به جمع هشت نفر پایانی راه یابند.

وی گفت: این چهار ووشو کار امروز برای راه یابی به  مرحله نیمه نهایی به مصاف حریفان خواهند رفت.

رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد:  نفرات برتر این پیکارها جواز حضور در اردوی آماده سازی تیم های ملی را کسب می کنند.

کد مطلب 2515316

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