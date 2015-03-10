حضور ووشوکاران کرمانشاهی در مسابقات قهرمانی رده های سنی کشور

سید رامین موذنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت های ووشوی قهرمانی کشور در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان پسران از روز گذشته در بندر عباس آغاز شده است.

وی از حضور ورزشکارانی از سراسر کشور در این مسابقات خبر داد و گفت: این رقابت ها امروز به پایان خواهد رسید.

موذنی افزود: از استان کرمانشاه نیز ۵ ووشوکار در رده سنی جوانان به این مسابقات اعزام شده که در پایان روز نخست ۴ نفر از آنها موفق شدند به جمع هشت نفر پایانی راه یابند.

وی گفت: این چهار ووشو کار امروز برای راه یابی به مرحله نیمه نهایی به مصاف حریفان خواهند رفت.

رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: نفرات برتر این پیکارها جواز حضور در اردوی آماده سازی تیم های ملی را کسب می کنند.