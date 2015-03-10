به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح سهشنبه در بازدید از طرحهای راهسازی استان بوشهر اظهار داشت: طرحهای بسیار مهمی در راستای توسعه راههای استان بوشهر در دست اجرا داریم و تلاش میکنیم تا شاهد تسریع در اجرای این طرحها باشیم.
وی اضافه کرد: در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر نیز شاهد تصویب طرحهای مهمی در حوزه راههای استان بوشهر بودیم که میتواند تحول عظیمی در سطح استان ایجاد کند و این طرحها طی دو سال اجرا میشوند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطرنشان ساخت: هم اکنون طرحهایی را در دست اجرا داریم که تلاش میکنیم تا دو پروژه راههای روستایی تا پایان امسال به بهرهبرداری برسد تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: زیارتگاه امامزاده شاه پسر مرد در منطقه پشتکوه دشتستان را تا پایان سال به منظور رفاه حال هم استانیهای عزیز و زائرین تکمیل خواهیم کرد.
رستمی همچنین به عملیات تعریض و بهسازی محور سه راهی فاریاب به فاریاب اشاره کرد و افزود: این محور به طول ۴.۳ کیلومتر در دست اقدام است که سرعت پیشرفت بالایی دارد و امسال تکمیل خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر به برخی از مشخصات این مسیر اشاره کرد و بیان داشت: عرض تعریضی محور ۴.۵ متر بوده که در نهایت کل عرض محور به ۱۰.۵ متر ارتقا مییابد.
وی همچنین به احداث محور گردنه گچ اشاره کرد و افزود: این محور ارتباط بین بخش ارم شهرستان دشتستان را به استان فارس برقرار میکند که تاکنون دو کیلومتر آن تکمیل شده است و ۲.۷ کیلومتر دیگر آن نیز تا پایان امسال تکمیل خواهد شد.
