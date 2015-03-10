۲۶ دوره آموزشی ترویجی کشاورزی در استان سمنان برگزار شد

علی مومن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری ۲۶ دوره آموزشی ترویجی و کارگاه ترویجی برای بهره برداران بخش کشاورزی استان در ماه گذشته، اظهار داشت: این دوره های آموزشی در قالب سایت های کانون یادگیری درسطح شهرستان ها و مراکز خدمات جهاد کشاورزی دهستان ها و به حجم ۴۴۸ نفر روز برگزار شد.

وی افزود: در این دوره ها و کارگاه های آموزشی موضوعاتی از قبیل اجرای عملیات زمستانه در باغ ها، هرس وتغذیه درختان، برنامه انتقال یافته ها، زنبورداری، پرورش قارچ، پسته کاری، مسائل مرتبط با داشت گندم، بهداشت شیر خام و تولید سبزی سالم برای شرکت کنندگان مطرح شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان یادآور شد: پیگیری برای ایجاد سایت های الگویی و کانون های یادگیری با اولویت گندم، توجه جدی به موضوعات آموزشی، بیمه محصولات، تهیه گزارش های تلویزیونی شبکه بازار و رادیویی، تهیه و تدوین برنامه کمیسیون امور بانوان، معرفی ۴۵ نفر از زنان تولید کننده بخش کشاورزی برای برخورداری از طرح توانمندی سازی زنان در تولید محصول سالم از دیگر اقدامات انجام شده این مدیریت در ماه گذشته بوده است.