۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۴۲

پاک فطرت به مهر مطرح کرد:

شورای شهر کمک به رفع مشکلات ورزش شیراز را مد نظر دارد

شیراز – عضو شورای شهر شیراز گفت: شورای شهر شیراز کمک به رفع مشکلات ورزش این شهر را مد نظر قرار داده است.

کمال پاک فطرت در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهر شیراز ظرفیت برگزاری بازی های داخلی و بین المللی را دارد، تاکید کرد: متاسفانه برخی از ناهماهنگی ها و نگاه های کوچک باعث شده که نتوانیم میزبانی اکثر مسابقات ورزشی را بگیریم.

وی تصریح کرد: هماهنگی و داشتن پتانسیل برای گرفتن میزبانی مسابقات جهانی لازم است که در این راستا باید هماهنگی بین دستگاهی را در شیراز و استان فارس افزایش داد.

عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه میزبانی مسابقات جهانی کشتی فرنگی می تواند شروعی برای کسب دیگر میزبانی ها باشد افزود: باید تمامی زیرساختها و پتانسیل خودرا برای بهتر برگزار شدن این دوره از مسابقات هزینه کنیم تا مسئولین دیگر رشته های ورزشی به توانایی فارس و شیراز پی ببرند.

پاک فطرت با اشاره به نقش موثر شورای شهر شیراز در رفع مشکلات ورزشی این کلان شهر تاکید کرد: خوشبختانه نگاه اعضای شورا به ورزش بسیار مثبت و قابل قبول است به همین دلیل مصوبات خوبی را در خصوص کمک به رشته های مختلف ورزشی و مدال آوران تصویب کرده اند.

وی تصریح کرد: در خصوص کسب میزبانی مسابقات جهانی و داخلی نیز شورای شهر شیراز همکاری لازم را خواهد داشت و اگر زیر ساختهای شهری احتیاج به مصوبه و کمک شورا داشته باشد انجام می شود.

عضو شورای شهر شیراز یادآور شد: کمک به توسعه ورزش مهمترین و بزرگترین حرکت فرهنگی است که بتواند جوانان این شهر را در مکانهای ورزش جمع کند و در این راستا شورای شهر شیراز هیچگونه کم کاری نخواهد کرد.  

