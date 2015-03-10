شورای شهر کمک به رفع مشکلات ورزش شیراز را مد نظر دارد

کمال پاک فطرت در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهر شیراز ظرفیت برگزاری بازی های داخلی و بین المللی را دارد، تاکید کرد: متاسفانه برخی از ناهماهنگی ها و نگاه های کوچک باعث شده که نتوانیم میزبانی اکثر مسابقات ورزشی را بگیریم.

وی تصریح کرد: هماهنگی و داشتن پتانسیل برای گرفتن میزبانی مسابقات جهانی لازم است که در این راستا باید هماهنگی بین دستگاهی را در شیراز و استان فارس افزایش داد.

عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه میزبانی مسابقات جهانی کشتی فرنگی می تواند شروعی برای کسب دیگر میزبانی ها باشد افزود: باید تمامی زیرساختها و پتانسیل خودرا برای بهتر برگزار شدن این دوره از مسابقات هزینه کنیم تا مسئولین دیگر رشته های ورزشی به توانایی فارس و شیراز پی ببرند.

پاک فطرت با اشاره به نقش موثر شورای شهر شیراز در رفع مشکلات ورزشی این کلان شهر تاکید کرد: خوشبختانه نگاه اعضای شورا به ورزش بسیار مثبت و قابل قبول است به همین دلیل مصوبات خوبی را در خصوص کمک به رشته های مختلف ورزشی و مدال آوران تصویب کرده اند.

وی تصریح کرد: در خصوص کسب میزبانی مسابقات جهانی و داخلی نیز شورای شهر شیراز همکاری لازم را خواهد داشت و اگر زیر ساختهای شهری احتیاج به مصوبه و کمک شورا داشته باشد انجام می شود.

عضو شورای شهر شیراز یادآور شد: کمک به توسعه ورزش مهمترین و بزرگترین حرکت فرهنگی است که بتواند جوانان این شهر را در مکانهای ورزش جمع کند و در این راستا شورای شهر شیراز هیچگونه کم کاری نخواهد کرد.