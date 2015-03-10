کابوس های کشکان ۷ ساله شد/ حکایت «گرگر» همچنان باقی است

به گزارش خبرنگار مهر، روستای ابراهیم آباد معمولان از توابع شهرستان پلدختر با ۲۴ خانوار و ۱۱۹ نفر جمعیت در بخش غربی شهر معمولان قرار گرفته است.

با توجه به عدم تکمیل پل روستای ابراهمیم آباد اهالی این روستا برای رفت و آمد به شهر معمولان از "گر گر" استفاده می کنند که وسیله ای است آهنین مانند گهواره که دو قرقره در دو طرف آن قرار داشته و به وسیله یک سیم آهنین ارتباط بین دو طرفه رودخانه کشکان را فراهم می کند.

با پیمودن مسافت چهار کیلومتر از شهر پلدختر و گذر از یک جاده خاکی ناهموار به روستای ابراهیم آباد رسیدیم. بیشتر مردم روستا برای عبور از رودخانه کشکان از گرگر استفاده می کنند به طوریکه روستائیان برای کار روزانه و حتی رفتن فرزندانشان به مدرسه ناچارند از این وسیله استفاده کنند.

مردمی که از چاره اندیشی مسئولان ناامید شده اند

افرادی که می خواهند به روستای ابراهیم آباد بروند یا باید از جاده خاکی و خطرناک منتهی به روستا که طولانی بوده و رودخانه کشکان را دور می زند استفاده کنند و یا دل به مخاطرات کشکان بسپارند و بر گرگر سوار شوند.

اهالی روستا از این موضوع که دغدغه و کابوس همیشگی آنها شده رنج می برند و همچنان چشم به راه چاره اندیشی مسئولان هستند.

آنها در گفتگو با مهر از گرگر و مشکلات آن، جاده خاکی و پل نیم کاره با گلایه یاد می کنند ولی گویا امیدی به حل مشکلات خود ندارند چرا که پیش از این نیز گزارشهایی در مورد وضعیت اهالی این روستا نیز منتشر شده ولی همچنان مسئولان در سکوت به سر می برند.

رضا اقبالی دانش آموز ساکن روستای ابراهیم آباد که بر گرگر سوار شده و از آنسوی کشکان به سمت آبادی می آید به خبرنگار مهر گفت: دانش آموز کلاس پنجم دبستان شهید مدرس هستم که برای رفت و آمد به مدرسه و بالعکس ناچارم مانند همه دانش آموزان این روستا از گرگر استفاده کنم.

پل نیمه کاره روستا به حال خود رها شد

علی عباس کوشکی از اهالی این روستا نیز ادامه داد: روستای ابراهیم آباد از داشتن ابتدایی ترین امکانات رفاهی از جمله پل ارتباطی محروم است که اهالی روستا مجبورند به وسیله گرگر که خطرناک و نا مطمئن است برای رفت و آمد خود استفاده کنند.

وی اضافه کرد: با همه مشکلاتش گرگر سیم این وسیله نیز مدتی است خراب شده و مسئولان حتی از تعویض سیم آن نیز عاجزند.

وی افزود: مسئولان قرار بود پل ارتباطی بین روستای ابراهیم آباد و شهر معمولان احداث کنند ولی پل را که نساختند، سیم فرسوده گرگر را هم عوض نکردند.

کوشکی گفت: پایه های پل را چند سال پیش زدند ولی این پروژه را به به حال خود رها کردند به طوریکه حتی میلگردهای آن هم به سرقت رفته است.

وی افزود: جاده دسترسی و کوچه های درون روستا خاکی است که این مشکل را به اداره راه و شهرسازی پلدختر هم منعکس کردیم ولی متاسفانه تا کنون اقدام عملی صورت نگرفته است.

دانش آموزانی که برای تردد به مدرسه سوار گرگر می شوند

فردی که برای بنایی به روستای ابراهیم آباد آمده است از خاکی بودن جاده دسترسی به روستا انتقاد کرده و می گوید: از قبرستان صالحین تا خود روستای ابراهیم آباد مسیری خاکی است که در تابستان گرد و خاک و در زمستان گل و لای به شدت رهگذران را آزار می دهد.

وی ادامه می دهد: برای آمدن به روستا از طریق جاده دسترسی با ماشین مسافت طولانی را باید پیمود که عبور از تونل شهر معمولان موجب شده جوانان زیادی قربانی حوادث جاده ای شوند.

محمد قاسمی یکی دیگر از دانش آموزان روستای ابراهیم آباد گفت: من و دو برادرم که ۶ و ۱۲ سال سن دارند مجبوریم برای رفت و آمد به مدرسه از گرگر استفاده کنیم.

وی افزود: پدر و مادرم از گزند گرگر در امان نمانده اند واز ناحیه انگشتان دست به نقص عضو دچار شده اند.

مردم از وضعیت موجود خسته شده اند

قاسمی گفت: گاهی اوقات برادرانم به تنهایی مجبور به سوار شدن بر گرگر می شوند که به علت سن کم و ناتوانی در وسط راه بین زمین و آسمان بر فراز رودخانه کشکان معلق مانده و منتظرند شاید کسی از اهالی به فریادشان برسد و آنها را از این وضعیت و شرایط ناگوار رهایی بخشد.

وی از مسئولان خواست با احداث پل ارتباطی بر روی رودخانه کشکان به مشکلات اهالی روستای ابراهیم آباد توجه و رسیدگی کنند.

مهوش کوشکی نیز به خبرنگار مهر گفت: شغل اهالی روستای ابراهیم آباد کشاورزی و دامداری است که ناچارند برای خرید مایحتاج زندگی و انجام کارهای روزانه به شهر معمولان بروند.

وی افزود: به این دلیل هم مجبورند که روزانه چند بار از عرض رودخانه کشکان با گرگر عبور کنند حتی اگر یکی از اهالی مریض شود در سخت ترین شرایط باید این مسیر پر خطر را به اجبار طی کرد.

وی گفت: مردم از این شرایط خسته شده اند زیرا هر بار مسئولان قول رفع مشکل را می دهند ولی معضل همچنان به قوت خود باقی است.

پل روستای ابراهیم آباد هفت ساله شد

عباس محمودی بخشدار معمولان نیز به خبرنگار مهر در پلدختر گفت: عملیات اجرایی پل روستای ابراهیم آباد تحت عنوان پل عابر پیاده در سال ۸۶ آغاز شد که با گذشت یک سال به پل ماشین رو تغییر کاربری داد.

وی افزود: تا کنون حدود ۳۲ میلیارد ریال برای این پل در نظر گرفته شده است ولی با گذشت هفت سال جز پایه های پل پیشرفت فیزیکی دیگری نداشته و به امان خدا رها شده است.

محمودی با بیان اینکه بحث واگذاری و مناقصه پل ماشین رو روستای ابراهیم آباد انجام گرفته است افزود: در تماسی که با اداره راه و شهرسازی پلدختر داشتیم اعلام کردند عملیات اجرایی احداث پل ماشین رو این روستا آغاز می شود.

بخشدار معمولان اظهار امیدواری کرد که مبلغ در نظر گرفته شده این پل تا پایان تیر ۹۴ هزینه شود و سال آینده نیز اعتباری به این پل اختصاص داده شود تا بتوان پایان سال آینده به نقطه و نتیجه مطلوبی در این زمینه رسید.

وی با تایید خاکی بودن جاده کنونی دسترسی به این روستا گفت: راه دسترسی به روستا از قبرستان صالحین تا روستای ابراهیم آباد خاکی و نامطلوب است.

بخشدار معمولان در زمینه پیگیری مشکل خاکی بودن جاده منتهی به روستا قول مساعد داد.