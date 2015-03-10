سازمان تأمین اجتماعی آمادگی قسط بندی بدهی کارفرمایان را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس تقی‌پور گفت: برخی از کارفرمایان دارای بدهی بیمه‌ای، برای تعیین تکلیف بدهی خود منتظر تصویب این قانون بودند که با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان بخشودگی جرائم بیمه‌ای وجود نخواهد داشت.

مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: از کارفرمایان تقاضا می‌شود به منظور جلوگیری از افزایش جرائم ناشی از عدم پرداخت به موقع حق بیمه کارگران و کارکنان کارگاه یا موسسه خود تا قبل از پایان سال ۹۳ به شعب این سازمان مراجعه نمایند.

تقی‌پور گفت: شعب سازمان تأمین اجتماعی آمادگی قسط بندی بدهی‌ها را دارند.

گفتنی است سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارفرما همکاری دارد و برخی از این کارفرمایان دارای بدهی بیمه‌ای هستند.

مجموع بدهی بیمه‌ای کارفرمایان سراسر کشور بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان است.