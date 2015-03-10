به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح سه شنبه در جلسه‌ای که با حضور رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود و جمعی از سرمایه‌گذاران این شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد ضمن بیان اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه وقف از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف وقف باید هرچه سریع‌تر بررسی و حل شود.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در شهرستان شاهرود باعث ایجاد اشتغال در شرایط رکود بازار خواهد شد و این موضوع به رشد اقتصادی این شهرستان کمک شایانی می‌کند، افزود: پروژه‌های سرمایه‌گذاری صرف‌نظر از برکات بلندمدتی که در راستای خدمات‌دهی به شهروندان دارند، می‌تواند به صورت غیرمستقیم در شهرستان شاهرود اشتغال‌زایی کند.

معاون استاندار سمنان همچنین مشارکت سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری را راه‌حل اصلی مشکلات سرمایه‌گذاری در شهرستان شاهرود دانست و ادامه داد: بسیاری از مشکلات با تعامل مدیران شهرستانی و استانی قابل حل است و باید از این ظرفیت‌ها برای حل مشکلات در منطقه به خوبی استفاده کرد.

وی با توجه به اینکه برخی از موقوفات در زمره میراث فرهنگی بوده و احیای آن باید با توجه به ضوابط میراثی باشد، تصریح کرد: اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان شاهرود نیز باید در رفع مشکلات سرمایه‌گذاران این شهرستان در حوزه وقف همکاری‌های لازم را انجام دهد.

هاشمی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در زمینه وقف ضمن ترویج فرهنگ وقف در جامعه باعث رشد گردشگری مذهبی می‌شود، افزود: مسئولان شهرستان شاهرود باید زیرساخت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری در حوزه وقف فراهم کنند تا سرمایه‌گذاران این شهرستان در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم تا در آینده نزدیک مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه وقف بررسی و برطرف شود تا شاهد پیشرفت‌های خوبی در این زمینه باشیم.