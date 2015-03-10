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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۵۰

مسابقات کشتی جایزه بزرگ مجارستان؛

رده بندی نهایی جام زومباتلی مشخص شد/ دو برنز برای ایران

رده بندی نهایی جام زومباتلی مشخص شد/ دو برنز برای ایران

رده بندی نهایی نفرات برتر رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ مجارستان مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ مجارستان که طی روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفندماه با حضور بیش از ۲۰ کشور دنیا در شهر زومباتلی برگزار شد، رامین طاهری در وزن ۷۰ کیلوگرم و پیام بویری در وزن ۷۵ کیلوگرم صاحب مدال برنز و محمد علی گرایی در وزن ۶۶ کیلوگرم و علی زینتی رفاه در وزن ۸۰ کیلوگرم به مقام پنجم رسیدند.

بر این اساس رده بندی انفرادی این رقابتها به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: ۱- اوتا شینیبو (ژاپن) ۲- اسپنسر مانگو (آمریکا) ۳- آندره برگ (نروژ) و آلمات کبیسبایف (قزاقستان)
۶۶ کیلوگرم: ۱- دانیل یانیسیچ (کرواسی) ۲- دومینیک اتینگر (کرواسی) ۳- ماتئوس برنارد (لهستان) و ریواز لاشخی (گرجستان)
۷۱ کیلوگرم: ۱- بالینت کورپاسی (مجارستان) ۲- لی کوجوکاری (رومانی) ۳- نورجان ندیراف (قزاقستان) و رامین طاهری (ایران)
۷۵ کیلوگرم: ۱- ویکتور استاینلس (صربستان) ۲- لازو زابو (مجارستان) ۳- پیام بویری (ایران) و میکولا داراگو (اوکراین)
۸۰ کیلوگرم: ۱- پیتر باسکی (مجارستان) ۲- گئورگی تسریکادزه (گرجستان) ۳- آندری بیلیخ (اوکراین) و پاتریک ژوزف (آمریکا)
۸۵ کیلوگرم: ۱- جردن هولم (آمریکا) ۲- کریستوفر یوهانسن (سوئد) ۳- مت سوپادزه (گرجستان) و واسیلی راسیبا (اوکراین)
۹۸ کیلوگرم: ۱- کیس بالاز (مجارستان) ۲- بایگورو تیمونچینی (ایتالیا) ۳- الکسیوس (رومانی) و دژانیکا (بلاروس)
۱۳۰ کیلوگرم: ۱- دانیل لیگتی (مجارستان) ۲- ول والنتین (مجارستان) ۳- کریل گریسانوف (لیتوانی) و باربازان الکساندراف (رومانی)

کد مطلب 2515334

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