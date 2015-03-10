رده بندی نهایی جام زومباتلی مشخص شد/ دو برنز برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ مجارستان که طی روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفندماه با حضور بیش از ۲۰ کشور دنیا در شهر زومباتلی برگزار شد، رامین طاهری در وزن ۷۰ کیلوگرم و پیام بویری در وزن ۷۵ کیلوگرم صاحب مدال برنز و محمد علی گرایی در وزن ۶۶ کیلوگرم و علی زینتی رفاه در وزن ۸۰ کیلوگرم به مقام پنجم رسیدند.

بر این اساس رده بندی انفرادی این رقابتها به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: ۱- اوتا شینیبو (ژاپن) ۲- اسپنسر مانگو (آمریکا) ۳- آندره برگ (نروژ) و آلمات کبیسبایف (قزاقستان)

۶۶ کیلوگرم: ۱- دانیل یانیسیچ (کرواسی) ۲- دومینیک اتینگر (کرواسی) ۳- ماتئوس برنارد (لهستان) و ریواز لاشخی (گرجستان)

۷۱ کیلوگرم: ۱- بالینت کورپاسی (مجارستان) ۲- لی کوجوکاری (رومانی) ۳- نورجان ندیراف (قزاقستان) و رامین طاهری (ایران)

۷۵ کیلوگرم: ۱- ویکتور استاینلس (صربستان) ۲- لازو زابو (مجارستان) ۳- پیام بویری (ایران) و میکولا داراگو (اوکراین)

۸۰ کیلوگرم: ۱- پیتر باسکی (مجارستان) ۲- گئورگی تسریکادزه (گرجستان) ۳- آندری بیلیخ (اوکراین) و پاتریک ژوزف (آمریکا)

۸۵ کیلوگرم: ۱- جردن هولم (آمریکا) ۲- کریستوفر یوهانسن (سوئد) ۳- مت سوپادزه (گرجستان) و واسیلی راسیبا (اوکراین)

۹۸ کیلوگرم: ۱- کیس بالاز (مجارستان) ۲- بایگورو تیمونچینی (ایتالیا) ۳- الکسیوس (رومانی) و دژانیکا (بلاروس)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- دانیل لیگتی (مجارستان) ۲- ول والنتین (مجارستان) ۳- کریل گریسانوف (لیتوانی) و باربازان الکساندراف (رومانی)