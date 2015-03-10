۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۳۰

معاینه روانپزشکی قانونی برای ۶۶۰۰ نفر در پزشکی قانونی تهران

تا پایان دی ماه امسال ۶ هزار و ۶۹۵ نفر برای انجام معاینات روانپزشکی قانونی به پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکی قانونی تهران اعلام کرد: در ده ماهه امسال ۶ هزار ۶۹۵ نفر جهت انجام معاینات روانپزشکی به پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد مراجعین بخش روانپزشکی ۶ هزار و ۵۰۳ نفر گزارش شده بود ۳ درصد افزایش یافته است.

از کل مراجعین بخش روانپزشکی در ده ماهه امسال ۴ هزار و ۶۶۸ نفر مرد و ۲ هزار و ۲۷ نفر زن بوده اند.

در دی ماه امسال نیز تعداد مراجعین جهت انجام معاینات روانپزشکی با ۲۲.۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴۷ نفر اعلام شده است.

