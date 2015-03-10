معاینه روانپزشکی قانونی برای ۶۶۰۰ نفر در پزشکی قانونی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکی قانونی تهران اعلام کرد: در ده ماهه امسال ۶ هزار ۶۹۵ نفر جهت انجام معاینات روانپزشکی به پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد مراجعین بخش روانپزشکی ۶ هزار و ۵۰۳ نفر گزارش شده بود ۳ درصد افزایش یافته است.
از کل مراجعین بخش روانپزشکی در ده ماهه امسال ۴ هزار و ۶۶۸ نفر مرد و ۲ هزار و ۲۷ نفر زن بوده اند.
در دی ماه امسال نیز تعداد مراجعین جهت انجام معاینات روانپزشکی با ۲۲.۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴۷ نفر اعلام شده است.
