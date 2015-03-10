به گزارش خبرنگار مهر، هرساله تعطیلات نوروز دوران پیک سفرهای هوایی به شمار می‌رود و تقاضا برای سفر با این نوع از حمل و نقل به اوج خود می‌رسد که همین موضوع به دلیل معضلات صنعت هوایی، مشکلاتی را برای مسافران به وجود می‌آورد که گاهی سفری را که از مدت‌ها پیش برای آن برنامه ریزی کرده اند، به کامشان تلخ می‌کند.

در واقع زمین گیر بودن 100 فروند هواپیما، در کنار عدم ورود ناوگان جدید به صنعت هوایی و نبود مدیریت مناسب در زمان اوج سفر، موجب شده که بخش هوایی با مشکلات زیادی مواجه باشد، این در حالی است که در سال‌های گذشته تقاضا برای مسافرت‌های هوایی و سفر به کشورهای خارجی افزایش پیدا کرده بود.

این مشکلات به خصوص برای مسافرانی که قصد سفر به کشورهای خارجی را دارند، نمود بیشتری پیدا می کند، زیرا در سال‌های گذشته تاخیرهای طولانی مدت و حتی نبود صندلی در پرواز موجب شده بود که برنامه نوروزی آنها تحت تاثیر قرار بگیرد و زیان‌های زیادی را متحمل شوند.

براین اساس یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته دامن گیر مسافران هوایی شده، نبود صندلی خالی در زمان پرواز است به‌طوری‌که شرکت‌های هواپیمایی بیش از ظرفیت بلیت می‌فروشند تا در زمان پرواز که ممکن است برخی مسافران نیایند، صندلی‌ها پر باشد، البته این موضوع در تمام دنیا اجرا می شود اما در زمان پیک سفرهای نوروزی در کشور به خصوص در شرایطی که صنعت با کمبود ناوگان مواجه است، فروش بیش از ظرفیت بلیت می‌تواند مشکلات زیادی را برای مسافران ایجاد کند.

سال گذشته در روزهای پایانی اسفند بود که 13 مسافر از پرواز پاریس جا ماندند و در فرودگاه امام خمینی(ره) به شدت به مسئولان اعتراض می کردند، ضمن آنکه فرودگاه امام هم شرایط مناسبی را برای پذیرایی از این مسافران نداشت و آنها اغلب با فرزندان کوچک با سرگردانی به دنبال مسئولان ایرلاین بودند.

این در حالی است که تعداد زیادی از مسافران خارجی هم به دلیل اینکه قصد سفر از کشور دوم به مقصد دارند، به دلیل مشکلات ناشی از تاخیر و یا کمبود صندلی، پرواز بعدی را هم از دست می‌دهند که اینها هزینه‌های سنگینی را به مسافران تحمیل می‌کند، هرچند که در تمامی ایرلاین‌های دنیا در صورت بروز این مشکلات، خسارات مسافران پرداخت می‌شود اما شرکت‌های ایرانی برخی از این هزینه‌ها را تقبل نمی‌کنند.

از سوی دیگر، تاخیر پروازهای داخلی هم در سال گذشته موجب سرگردانی مسافران زیادی شد که ساعت‌ها در فرودگاه در انتظار انجام پرواز ماندند، در واقع مسافران که با صرف هزینه‌های بالایی برای زمان‌های پیک سفر، بلیت خریداری می‌کنند با تاخیرهای چندین ساعته مواجه می‌شوند علاوه بر اینکه برنامه‌های سفرشان به هم می‌ریزد.

اما موضوعی که در جریان تمام این مشکلات خودنمایی می‌کند، عدم پاسخگویی مسئولان ایرلاین‌ها در فرودگاه‌ها به مسافران است، در حالی که نماینده ایرلاین در فرودگاه باید پاسخگوی مسافران باشد اما اغلب با رفتارهای نادرست، مسافران را به رفتار متقابل تحریک می‌کنند که این مشکلات در کنار نبود امکانات مناسب برای استراحت و پذیرایی از مسافران در فرودگاه‌ها به جو متشنج دامن می‌زند.

همه اینها در حالی اتفاق می افتد که قرار بود برای سال جاری آئین نامه حقوق مسافر تدوین شود تا در صورت بروز این مشکلات، قانونی برای حمایت از مسافران وجود داشته باشد اما گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز این آئین نامه تدوین نهایی نشده و شرکت‌های هواپیمایی مفاد آن را نپذیرفته اند. در صورتی که معضلات صنعت هوایی از سال‌ها پیش گریبانگیر مسافران شده و آنها به اجبار شرایط ایرلاین ها را پذیرفته‌اند.

همچنین در طول این مدت مسئولان صنعت هوایی کشور هم حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیستند در حالی که با نزدیک شدن به روزهای پایانی اسفند، فرودگاه‌ها با تعداد زیادی مسافر روبرو می شود که باید ساعت‌ها در انتظار پرواز باشند.