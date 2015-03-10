به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان شامگاه دوشنبه در جمع اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سخنانی با اشاره به برگزاری جلسه کمیته چهارجانبه استان که در استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: بحث اصلاح تعرفه‌ها یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه بود که امیدواریم با اصلاح تعرفه و واقعی شدن آن؛ شاهد ارائه خدمات مهندسی واقعی از سوی مهندسان باشیم.

وی بیان داشت: گاهی تعرفه‌های مهندسی همانند عوارضی که دریافت می‌شود است و شبیه فروش خدمات نیست.

مشاور عالی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در جلسه کمیته چهارجانبه استان قم مقرر شد تا مجریان ذیصلاح از سال آینده در قم اجرایی شود، ابراز داشت: بحث مجربان ذیصلاح از ابتدای سال آینده برای گروه‌های ساختمانی ج و د الزامی خواهد شد.

وی افزود: بحث مجری ذیصلاح باید الزامی شود تا دیگر شاهد وقوع ناهنجاری‌های موجود در شهر‌ها نباشیم و این نابسامانی‌های امروز شهر‌ها؛ به دلیل آن است که کسی پاسخگوی عملکرد خود نیست.

ترکان عنوان کرد: گفته می‌شود که ناظران تخلفات موجود را به شهرداری گزارش می‌دهند؛ اما شهرداری به این گزارشات ترتیب اثری نمی‌دهد در حالی که می‌بایست با تخلفاتی که از سوی مهندسان ناظر گزارش می‌شود برخورد جدی شود و اغماضی در این زمینه صورت نگیرد؛ چرا که در غیر این صورت شاهد بروز ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌های زیادی خواهیم بود.

پروانه ساخت به صورت دو مرحله‌ای در قم صادر شود

وی همچنین افزود: در جلسه کمیته چهارجانبه استان قم مقرر شد تا پروانه ساخت به صورت دو مرحله‌ای در قم صادر شود که در مرحله اول به مالک مشخصاتی از جمله تراکم، سطح اشغال و موارد دیگر جهت پرداخت عوارض ارائه می‌شود و پروانه اجرا در مرحله دوم به مجری ذیصلاح داده خواهد شد که در این مرحله نقشه‌های نهایی باید ارائه و ساختمان بر اساس‌‌ همان نقشه‌های مصوب نهایی، ساخته شود و در صورت بروز تخلف ازسوی مجری ذیصلاح برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل مبحث دوم قانون مقررات ملی ساختمان اظهار داشت: ضوابط موجود در این مبحث به گونه‌ای طراحی شده که شرکت‌های تراز اول مهندسی، رغبتی به عضویت در سازمان نظام مهندسی ندارند و در واقع امتیازی که به اعضای سازمان داده می‌شود به گونه‌ای است که فضا برای ورود شرکت‌های مهندسی مطلوب نیست.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع کارآموزی برای مهندسانی که به تازگی می‌خواهند پروانه اشتغال به کار دریافت کنند، افزود: طبق قانون باید سه سال از زمان فارغ التحصیلی مهندسان برای شرکت در آزمون ورود به حرفه بگذرد که می‌بایست برای این دوران مهندسان؛ برنامه ریزی کرد تا در کار حرفه‌ای خود تجربیاتی کسب کنند و آمادگی‌های لازم برای انجام کارهایی که در آینده به آن‌ها محول می‌شود را داشته باشند.

انتقاد از روند افزایشی ورودی‌های دانشگاه‌ها در رشته‌های مهندسی

ترکان با انتقاد از روند افزایشی ورودی‌های دانشگاه‌ها در رشته‌های مهندسی ابراز داشت: در سال‌های اخیر معیارهای کمی در دانشگاه‌ها مطرح بوده و به معیارهای کیفی کمتر توجه شده است که با این امر مقابله خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: از وزارت علوم و تحقیقات می‌خواهیم که برخی از دانشگاه‌هایی که از کیفیت لازم برخوردار نیستند در رشته‌های مهندسی مدل نامگذاری رشته را تغییر دهند تا عنوان مهندسی برای آنها مطرح نباشد چرا که معتقدیم رشته‌های مهندسی می‌بایست از کیفیت لازم برخوردار باشند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه عنوان کرد: در موضوع بازرسی برق کارهای خوبی در قم شده است و اقدامات صورت گرفته در راستای مدیریت مصرف انرژی در زمینه تأسیسات برقی و مکانیکی در قم ارزشمند است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه و نشریات نظام مهندسی برای جامعه مهندسان و همچنین آحاد مردم گفت: اعتقاد داریم که نشریات نظام مهندسی استان‌ها می‌بایست به مسائل مبتلا به حرفه‌ای مهندسان در‌‌ همان استان و منطقه بپردازند و در حقیقت باید مطالب درج شده کاربردی باشد.

ترکان، با بیان اینکه در زمینه صلاحیت‌ها نیز در حال رایزنی با وزارت راه و شهرسازی هستیم، افزود: ما چهار دسته صلاحیت قائل هستیم که صلاحیت طراحی بالا‌ترین صلاحیت علمی است و صلاحیت نظارت در مرحله دوم قرار دارد.

وی گفت: به اعتقاد من کاردان‌ها برای اجرا مناسب هستند اما برای نظارت درس نخوانده‌اند و نباید به این عرصه ورود پیدا کنند.

مشاور عالی رئیس جمهور بیان داشت: در زمینه مدت زمان مسئولیت به خصوص در مورد تأسیسات مکانیکی نیز اقداماتی صورت گرفته و معتقدیم اگر مصالح ساختمانی ما به اندازه ۳۰ سال دوام ندارد نباید از ناظر انتظار تضمین نظارت برای سالیان دراز را داشته باشیم.

درخواست‌های انتقالی از استانهای دیگر به قم بیش از حد معمول است

در ابتدای این جلسه نیز مهندس سعید خان احمدلو رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سخنانی اظهار داشت: نظام مهندسی قم در سال ۷۵ شکل گرفت که قبل از آن در قم کانون مهندسان وجود داشت و تجربیاتی که در همین کانون حاصل شده بود، موجب شد تا با تشکیل نظام مهندسی؛ استان قم از جمله استانهایی باشد که اقدامات و فعالیت‌های هماهنگ تری را نسبت به سایر استانهای دیگر داشته باشد.

وی ابراز داشت: عمده فعالیت‌هایی که هیئت مدیره در سالهای اخیر بدنبال آن بوده تحقق و رعایت عدالت نسبی بین اعضا بوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم، بیان داشت: آیین نامه و قانون موجود نمی‌تواند برای همه کشور جامع و قابل اجرا باشد و ممکن است برخی از استان‌ها شیوه‌های بومی تعریف کنند که در ‌‌نهایت موجب رضایت بیشتر ارباب رجوع و همچنین مهندسان عضو سازمان خواهد شد.

وی با بیان اینکه در قم چیزی به اسم امضا فروشی از ابتدا تا کنون مطرح نبوده است، افزود: مجموعه اقدامات صورت گرفته موجب شده تا مهندسان در قم رضایت نسبی بیشتری در مقایسه با سایر استان‌ها داشته باشند که این امر موجب شده تا درخواست‌های انتقالی از استانهای دیگر به قم بیش از حد معمول باشد.

احمدلو، بیان داشت: در حال حاضر ۳۰ درصد مهندسان عضو سازمان، غیربومی هستند و روند درخواست‌های انتقالی به قم به گونه است که اگر این روند ادامه یابد قادر به کنترل نخواهیم بود و در آینده نیز شرایط به گونه‌ای خواهد شد که همین مهندسانی که انتقالی گرفته‌اند تمایلی به ماندن نخواهند داشت.

در ادامه نیز تعدادی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی قم در سخنانی به موارد مختلفی از جمله، ضرورت توجه به امر آموزش، داشتن اهتمام ویژه به موضوع مصرف بهینه انرژی، لزوم توجه و تاکید بیشتر به موضوع اخلاق مهندسی، ضرورت ایجاد رسانه مستقل در سازمان نظام مهندسی کشور، موضوع تعیین تکلیف ناظران مقیم، ضرورت اجرای بحث مجریان ذیصلاح، ضرورت بازنگری دانشگاه‌ها در خصوص جذب دانشجویان رشته‌های مهندسی مطابق با نیازهای کشور و لزوم توجه به قانون نظام مهندسی از سوی نهادهای مختلف اشاره کردند.