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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۸

عملیات گسترده نیروهای امنیتی افغانستان و تلفات سنگین طالبان

عملیات گسترده نیروهای امنیتی افغانستان و تلفات سنگین طالبان

وزارت کشور افغانستان با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد در عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغانستان، بیش از ۱۲۰ شبه نظامی طالبان کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، این عملیات ها در استان های ننگرهار، پروان، بغلان، تخار، قندوز، بدخشان، سرپل، جوزجان، بلخ، قندهار، زبل، ارزگان، لوگر، غزنی، پکتیا، هرات، فراه و هلمند با همکاری نیروهای ارتش و امنیت ملی افغانستان صورت گرفت.

طبق گفته های وزارت کشور افغانستان، در نتیجه این عملیات ها ۷۴ نفر از شبه نظامیان طالبان کشته، ۴۹ نفر زخمی و ‍‍‍۱۱ تن دیگر بازداشت شدند.

همچنین در این عملیات ها مقداری جنگ افزار سبک و سنگین نیز به دست نیروهای امنیتی افغانستان افتاد.

گزارشات حاکی از آن است که بیشترین تلفات طالبان در استان های قندهار، ارزگان، فراه و هلمند بوده است.

کد مطلب 2515344

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