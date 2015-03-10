۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۸

علی مجدآرا رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی شد

اعضای مجمع فدراسیون ورزش های همگانی علی مجدآرا را به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسيون همگانی صبح امروز سه‌شنبه به رياست غلامرضا شعبانی‌بهار در آكادمي ملی المپيك برگزار شد و در پایان علی مجدآرا با کسب آرای لازم به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد. قبل از این مجدآرا به عنوان رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی فعالیت می‌کرد.

برای انتخاب رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی ۱۲ کاندیدا در انتخابات حضور داشتند که قبل از رای گیری شروين جباری به نفع مجدآرا، مهدی حيدری به نفع برانوش نيك‌بين و چند کاندیدای دیگر کناره گیری کردند تا انتخابات بین علی مجدآرا، محمدعلی قره و برانوش نیک‌بین برگزار شود.

در نهایت مجدآرا با ۳۱ رای از ۴۲ رای ماخوذه به عنوان رئیس فدراسیون ورزش های همگانی انتخاب شد، برانوش نیک بین 9 رای و محمدعلی قره هم ۲ رای کسب کردند.

