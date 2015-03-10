فراز و فرود ارزهای بانکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۲ ارز نسبت به روز گذشته رشد و قیمت ۱۵واحد پولی کاهش یافته است البته نرخ دو ارز نیز ثابت ماند.

نرخ دلار آمریکا با ۴۲ ریال رشد ۲۷,۹۳۰ریال، پوند انگلیس با ۱۳۱ افزایش ۴۲,۱۳۱ ریال و یورو با ۶۲ ریال افت ۳۰,۱۶۷ ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس ۲۸,۱۹۹ ریال، کرون سوئد ۳,۲۸۱ ریال، کرون نروژ ۳,۵۰۹ ریال، کرون دانمارک ۴,۰۴۹ ریال، روپیه هند ۴۴۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۷,۶۰۵ ریال، دینار کویت ۹۳,۸۷۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷,۳۱۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۲,۹۳۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۶۰۰ ریال، ریال عمان ۷۲,۵۸۴ ریال، دلار کانادا ۲۲,۰۹۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۲۹۶ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۶۷۶ ریال، روبل روسیه ۴۶۳ ریال، ریال قطر ۷,۶۷۰ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۳۹۸ریال، لیر سوریه ۱۴۸ ریال، دلار استرالیا ۲۱,۳۷۰ ریال، ریال سعودی ۷,۴۴۸ ریال، دینار بحرین ۷۴,۰۸۴ ریال، دلار سنگاپور ۲۰,۱۵۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۹۹ ریال و یکصد روپیه نپال ۲۷,۵۹۲ ریال قیمت خورد.



همچنین نرخ بانکی یکصد درام ارمنستان ۵,۸۲۵ ریال، دینار لیبی ۲۰,۵۸۹ ریال، یوان چین ۴,۴۶۰ ریال، یکصد بات تایلند ۸۵,۵۷۶ ریال، رینگیت مالزی ۷,۵۶۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۹۱۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۵,۰۵۱ریال، افغانی افغانستان ۴۸۶ ریال، منات آذربایجان ۲۶,۶۹۶ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۸۷۰ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۱۱۵ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۴۴۵ریال است.