تصویب یک فوریت لایحه انتشار بیست هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت

به گزارش خبرنگار مهر؛ علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص این لایحه توضیح داد: ما در برنامه ۵ ساله به شهرداری تهران اجازه دادیم از فرصت فروش اوراق مشارکت و مسکوک استفاده کند اما این فرصت شرط گرفتن مصوبه شورا را نیز به همراه دارد.

وی ادامه داد: در تبصره های بودجه سال ۹۴ هم به شهرداری تهران اجازه دادیم بعد از تصویب شورا از فرصت فروش دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت استفاده کند چرا که دولت نیمی از بازپرداخت این اوراق را متحمل می شود و این فرصتی برای مدیریت شهری است.

به گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه این اوراق برای توسعه خط چهار و شش مترو و دره فرحزاد استفاده خواهد شد. دبیر یادآور شد: مراحل کار تا بانک مرکزی پیش رفته و برای اقدام فقط به مصوبه شورا نیاز دارند.

یک فوریت این لایحه با اکثریت اعضا به تصویب رسید.