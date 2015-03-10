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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۶

جام جهانی کشتی آزاد- آمریکا؛

ترکیب تیم آذربایجان مشخص شد/ رونمایی از اصلی‌ترین حریف ایران

ترکیب تیم آذربایجان مشخص شد/ رونمایی از اصلی‌ترین حریف ایران

ترکیب تیم کشتی آزاد آذربایجان به عنوان اصلی ترین حریف همگروه تیم ایران در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۵ آمریکا اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۵ روزهای ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه سال ۹۴ در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار می شود که تیم ملی ایران در گروه دوم این مسابقات با تیمهای آذربایجان، بلاروس و ترکیه همگروه است.

بر این اساس ترکیب تیم آذربایجان برای حضور در این رقابتها در سایت فدراسیون کشتی آمریکا منتشر شده که به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: یاشار علی اف (سوم جوانان جهان ۲۰۰۹ و سوم اروپا ۲۰۱۳) ، محمد ماگمداف
۶۱ کیلوگرم: جلال سلیمان اف
۶۵ کیلوگرم: حاجی علی اف (قهرمان جهان و اروپا ۲۰۱۴) ،ماگومد مسلم اف
۷۰ کیلوگرم: طغرل عسگراف (قهرمان وزن ۶۰ کیلوگرم المپیک لندن ۲۰۱۲) ، روسلان دبیرگاجیف (قهرمان ۲۰۱۴ اروپا)
۷۴ کیلوگرم: اشرف علی اف (مدال برنز جهان ۲۰۱۱) ، جبرئیل حسن اف (سوم جهان- قهرمان اروپا)
۸۶ کیلوگرم: الکساندر گوستیف، ماگومدحاجی خاتیف، گامزات عثمان اف (پنجم جهانی ۲۰۱۴)
۱۲۵ کیلوگرم: جمال الدین ماگمداف (دارنده مدال برنز جهانی و اروپا)
مربیان: سیف اله آبسایدوف ، فردوسی اومادوف

کد مطلب 2515364

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