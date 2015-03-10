به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۵ روزهای ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه سال ۹۴ در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار می شود که تیم ملی ایران در گروه دوم این مسابقات با تیمهای آذربایجان، بلاروس و ترکیه همگروه است.

بر این اساس ترکیب تیم آذربایجان برای حضور در این رقابتها در سایت فدراسیون کشتی آمریکا منتشر شده که به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: یاشار علی اف (سوم جوانان جهان ۲۰۰۹ و سوم اروپا ۲۰۱۳) ، محمد ماگمداف

۶۱ کیلوگرم: جلال سلیمان اف

۶۵ کیلوگرم: حاجی علی اف (قهرمان جهان و اروپا ۲۰۱۴) ،ماگومد مسلم اف

۷۰ کیلوگرم: طغرل عسگراف (قهرمان وزن ۶۰ کیلوگرم المپیک لندن ۲۰۱۲) ، روسلان دبیرگاجیف (قهرمان ۲۰۱۴ اروپا)

۷۴ کیلوگرم: اشرف علی اف (مدال برنز جهان ۲۰۱۱) ، جبرئیل حسن اف (سوم جهان- قهرمان اروپا)

۸۶ کیلوگرم: الکساندر گوستیف، ماگومدحاجی خاتیف، گامزات عثمان اف (پنجم جهانی ۲۰۱۴)

۱۲۵ کیلوگرم: جمال الدین ماگمداف (دارنده مدال برنز جهانی و اروپا)

مربیان: سیف اله آبسایدوف ، فردوسی اومادوف