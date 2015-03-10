۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ایجاد یک تشکل جدید از سال ۹۴/ دانشجویان همیار سلامت روان می‌شوند

رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با اشاره به تشکیل کانون و یا تشکل دانشجویی همیاران سلامت روان در سال ۹۴ به جزئیات فعالیت این تشکل پرداخت.

دکتر حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از برنامه های مراکز مشاوره در سال ۹۴ را راه اندازی کانون و یا تشکل دانشجویی تحت عنوان همیاران سلامت روان عنوان کرد.

وی افزود: این کانون و یا تشکل دانشجویی با کمک اداره کل فرهنگی وزارت علوم تشکیل خواهد شد و مانند دیگر تشکل های دانشجویی فعالیت خواهد کرد.

رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان افزود: دانشجویان فعال در این کانون و یا تشکل رابط مرکز مشاوره، دانشگاه و دانشجویان بوده و آموزش هایی خواهند دید تا برخی از مسایل ساده دانشجویان را در محیط خوابگاه و دانشگاه حل و فصل کنند.

وی با بیان اینکه این دانشجویان سفیران مشاوره دانشجویی هستند، افزود: اگر همکلاسی و هم دانشگاهی این دانشجویان در سطح دانشگاه نیاز به خدمات مشاوره داشته باشند توسط این دانشجویان به مرکز مشاوره ارجاع داده می شوند.

یعقوبی افزود: ما می خواهیم یک سری آموزش ها مانند سالم زیستی، پیشگیری از ایدز و زندگی در محیط خوابگاهی را از طریق این دانشجویان همیار ارایه دهیم.

زهرا سیفی

