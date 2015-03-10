دکتر حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از برنامه های مراکز مشاوره در سال ۹۴ را راه اندازی کانون و یا تشکل دانشجویی تحت عنوان همیاران سلامت روان عنوان کرد.

وی افزود: این کانون و یا تشکل دانشجویی با کمک اداره کل فرهنگی وزارت علوم تشکیل خواهد شد و مانند دیگر تشکل های دانشجویی فعالیت خواهد کرد.

رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان افزود: دانشجویان فعال در این کانون و یا تشکل رابط مرکز مشاوره، دانشگاه و دانشجویان بوده و آموزش هایی خواهند دید تا برخی از مسایل ساده دانشجویان را در محیط خوابگاه و دانشگاه حل و فصل کنند.

وی با بیان اینکه این دانشجویان سفیران مشاوره دانشجویی هستند، افزود: اگر همکلاسی و هم دانشگاهی این دانشجویان در سطح دانشگاه نیاز به خدمات مشاوره داشته باشند توسط این دانشجویان به مرکز مشاوره ارجاع داده می شوند.

یعقوبی افزود: ما می خواهیم یک سری آموزش ها مانند سالم زیستی، پیشگیری از ایدز و زندگی در محیط خوابگاهی را از طریق این دانشجویان همیار ارایه دهیم.