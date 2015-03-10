  1. جامعه
  2. شهری
۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۰

رییس کمیسیون برنامه و بودجه:

احداث کتابخانه تخصصی سیدالشهدا ضروری است

احداث کتابخانه تخصصی سیدالشهدا ضروری است

علیرضا دبیر در جریان بررسی جوابیه اعتراض فرمانداری گفت: احداث کتابخانه تخصصی سیدالشهدا ضروری و لازم است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ رییس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بررسی اعتراض فرمانداری به متن مصوبه الزام شهرداری تهران به احداث و ایجاد کتابخانه تخصصی حضرت سید الشهدا گفت: فرمانداری تهران بر این اساس که ساخت کتابخانه کار مدیریت شهری نیست و فرمانداری باید این کار را انجام دهد اعتراض کرده است. 

علیرضا دبیر تاکید کرد: ما در پاسخ به این اعتراض تاکید کردیم که طبق قانون شهرداری از ساختن کتابخانه منع نشده و همکاری دستگاه ها و نهادهای مختلف در ماده ۱۲تاکید شده است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد و تجهیز کتابخانه تخصصی سیدالشهدا لازم و ضروری است؛ جوابیه فرمانداری را قرائت کرد و گفت: طرح احداث کتابخانه تخصصی سیدالشهدا طرح ویژه ای بود و ما از اهدا کنندگان این طرح ممنون هستیم.

این جوابیه با اکثریت آرا به تصویب رسید.

کد مطلب 2515366
نورا حسینی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها