احداث کتابخانه تخصصی سیدالشهدا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر؛ رییس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بررسی اعتراض فرمانداری به متن مصوبه الزام شهرداری تهران به احداث و ایجاد کتابخانه تخصصی حضرت سید الشهدا گفت: فرمانداری تهران بر این اساس که ساخت کتابخانه کار مدیریت شهری نیست و فرمانداری باید این کار را انجام دهد اعتراض کرده است.

علیرضا دبیر تاکید کرد: ما در پاسخ به این اعتراض تاکید کردیم که طبق قانون شهرداری از ساختن کتابخانه منع نشده و همکاری دستگاه ها و نهادهای مختلف در ماده ۱۲تاکید شده است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد و تجهیز کتابخانه تخصصی سیدالشهدا لازم و ضروری است؛ جوابیه فرمانداری را قرائت کرد و گفت: طرح احداث کتابخانه تخصصی سیدالشهدا طرح ویژه ای بود و ما از اهدا کنندگان این طرح ممنون هستیم.

این جوابیه با اکثریت آرا به تصویب رسید.