۲۸۲ مشارکت کننده به نمایشگاه بهاره پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ویژه ایام نوروز با عنوان فروش بهاره، از امروز (۱۹ اسفندماه) در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان آغاز شد و تا ۲۷ اسفندماه طی ساعات بازدید ۱۵ الی ۲۳ در این مکان دایر خواهد بود.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، ۲۸۲ مشارکت کننده این نمایشگاه در سه سالن نمایشگاهی شامل۵۵۰۰ مترمربع فضای کل سالن ها و ۳۵۰۰ مترمربع فضای مفید حضور دارند.

در این نمایشگاه انواع مواد غذایی، خشکبار، آجیل، چای، پوشاک، کیف و کفش، مواد شوینده، گوشت قرمز و سفید، گز و شکلات، کنسروها و تن ماهی، حوله و منسوجات، با قیمت تولید و بدون واسطه به شهروندان ارایه خواهد شد.

این نمایشگاه با هدف خدمت رسانی به اقشار متوسط جامعه و ارایه محصولاتی با قیمت های پایین تر از بازار هر ساله در سراسر کشور برگزار می شود. نظارت اتحادیه ها، مجمع امور صنفی، بازرسان بهداشتی و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت بر کیفیت، قیمت گذاری و بهداشت محصولات ارایه شده در این نمایشگاه باعث می شود، نمایشگاه هر ساله با استقبال خریداران روبرو شود.