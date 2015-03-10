به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر فانی در نشست تخصصی سوادآموزی مشارکت محور در پرتو اراده ملی و حمایت دولتی که امروز در مجتمع آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی برگزار شد، اظهار کرد: انسان های باسواد، توانمندی بالاتری دارند.

وی افزود: انسان باسواد در توسعه پایدار، تولید داخلی و توسعه فرهنگ عمومی برای جامعه موثرتر است و اگر این مسائل را بررسی کنیم، ضرورت و اولویت سوادآموزی خود را بهتر نشان می دهد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: سوادآموزی به یک سازمان و وزارتخانه معطوف نمی شود بلکه نیازمند عزم ملی و نگاه همه جانبه است.

فانی با بیان اینکه افراد بی‌سواد اگر احساس نیاز به سواد نکنند، کار شما بی نتیجه است، تصریح کرد: بسیاری از افراد در کلاس‌های سوادآموزی آموزش می بینند و باسواد می شوند، اما به دلیل عدم استفاده و فاصله گرفتن از مطالعه، به بی‌سوادی بازگشت دارند. لازم است سازمان نهضت سوادآموزی علاوه بر موضوع سوادآموزی، برنامه ریزی های لازم برای جلوگیری از بی سوادی داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: جلب مشارکت های سایر دستگاه ها و همکاری هایی که به دنبال این جلب مشارکت صورت می گیرد، می تواند در توسعه سواد و تحت پوشش بردن بیشتر بی سوادان و تبدیل آنان به عناصر موثرتر بیانجامد.

وی راه اصلی مبارزه با بی سوادی را جلوگیری از آن دانست و گفت: انسداد مبادی بی سوادی یکی از موضوعات مهم دولت یازدهم است که با جدیت دنبال کرده ایم.

فانی با اشاره به مصوبه اخیر دولت اظهار کرد: در مصوبه دولت راه اندازی مراکز یادگیری پیش بینی شده است و این به عنوان جذب مشارکت سایر نهادها در امر سوادآموزی موثر است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: مصوبه اخیر دولت بر ایجاد انگیزه، اجباری کردن سوادآموزی و راه اندازی مراکز یادگیری محلی تاکید دارد.

وی با بیان اینکه عزم ما بر کاهش نرخ بی سوادی است، بیان کرد: در سال تحصیلی جاری حدود ۵ هزار مدرسه فعال بودند که زیر ۵ نفر دانش آموز داشته است و بیش از ۱۰۰ مدرسه در کشور وجود دارد که تنها یک دانش آموز در آن مشغول به تحصیل است.

فانی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با پیش بینی احکام لازم مشارکت سایر دستگاه ها از جمله وزارت رفاه، کار و تعاون و وزارت جهاد کشاورزی را در کاهش بی سوادی جلب کنیم.