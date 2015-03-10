شهرداران مناطق در مشهد سرمایه بیت المال را هدر می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکمال سروی ها صبح سه شنبه در شصت و يكمين جلسه علنی شورای اسلامى شهر مشهد اظهار كرد: متاسفانه تعدادى از شهروندان در هفته گذشته از عملكرد چهار منطقه شهری مبنی بر هدر رفت بیت المال به منظور تعويض جداول نو و تازه خيابان ها به صورت مجدد در این مناطق به شورای شهر شكايت و درخواست پيگيرى كردند.



وى افزود: با بررسى و پيگيرى هاى انجام شده مشخص شد كه در این مناطق جداول نو کنده شده و جایگزین آنها جداول دیگری شده است.



نائب رئيس شوراى اسلامى شهر مشهد تصريح كرد: همانطور كه مديران شهرى در جهت عملكرد مطلوب و صحيح تشويق و پاداش اخذ مى كنند لازم است در صورت تاخير يا عدم اجراى صحيح وظايف خود توبيخ و تذكر لازم را دريافت كنند.



سروی ها اذعان كرد: در راستاى زمانبر بودن كسب درآمد در شهردارى مشهد بايد با نظارت دقيق و جدى در نحوه هزينه كرد ميزان اسراف و هدر رفت درآمدها را كاهش داد.

وى با اشاره به تاثير هدر رفت هزينه ها در مديريت شهرى بر شهروندان مشهد ادامه داد: با توجه به شكاياتى كه از سوى مردم ارائه شده است آنها ديگر تحمل هدر رفت بیت المال و هزینه های نامناسب را ندارند و دلیلی برای جایگزینی آن یا جداولی که مشکلی ندارند وجود ندارد.



نائب رئيس شوراى اسلامى شهر مشهد تاکید کرد: شهردار مشهد و معاونان باید هرچه سریعتر جلوی این روند را بگیرند.



وى ادامه داد: مردم نيز همواره بر این تاکید دارند که نمایندگانشان در شوراى اسلامى شهر مشهد بر هزینه کردهای شهرداری و برخی مدیران نظارت کافی داشته باشند.