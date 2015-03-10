  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۴

پیش بینی هوا شناسی؛

تشدید بارش طی ۳روز آینده در استان‌های جنوبی/ هشدار وقوع سیلاب

تشدید بارش طی ۳روز آینده در استان‌های جنوبی/ هشدار وقوع سیلاب

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه طی ۳ روز آینده بارش در برخی استان های جنوبی و شرقی تشدید می شود نسبت به بروز سیلاب در رودخانه های این استان ها هشدار داد.

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به تشدید بارش طی سه روز آینده آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها به سبب بارش باران و اختلال در تردد جاده های کوهستانی به سبب بارش برف پیش بینی می شود.

به گفته وی، بعد از ظهر امروز  بارش باران و برف و وزش باد شدید در استان کرمان به ویژه در نیمه شمالی استان همچنین وزش باد شدید همراه با گرد وخاک در ایلام و شمال خوزستان رخ می دهد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: فردا بارش باران و برف در استان کرمان به ویژه در نیمه جنوبی استان و بارش باران گاهی با رعد وبرق در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان پیش بینی می شود. 

وظیفه تصریح کرد: همچنین در این روز وزش باد شدید پیش بینی می شود که در جاده های کوهستانی استان کرمان منجر به کولاک برف و در برخی مناطق استان هرمزگان منجر به رخداد گرد و خاک خواهد شد.

وی افزود: روز پنج شنبه بارش باران شدید در استان سیستان و بلوچستان رخ می دهد از این رو توصیه می شود اقدامات لازم برای جلوگیری از خسارتهای احتمالی به کار گرفته شود، به ویژه از هرگونه تردد در مناطق مستعد سیلاب خودداری شود.    

کد مطلب 2515376

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها