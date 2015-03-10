روبات پوشیدنی برای تقویت عملکرد ورزشکاران و سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، در دهه های اخیر،اکسو اسکلت ها به کمک محققان و پزشکان شتافته اند تا بتوانند دنیای معلولان یا حتی افراد معمولی را متحول کنند که از میان آنها می توان به استفاده از اکسواسکلت در افتتاح بازی های جام جهانی (جوان برزیلی دارای معلولیت حرکتی با پوشیدن این روبات توانست اولین ضربه را به توپ بازی ها بزند) یا استفاده از این فناوری توسط دارپا (سازمان پروژه‌ های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی امریکا) و برای افزایش سرعت سربازان را نام برد.



اکنون محققان ژاپنی دانشگاه هیروشیما موفق به طراحی اکسواسکلت متفاوتی شده اند تا ورزشکاران با پوشیدن این روبات بتوانند عملکرد خود را افزایش دهند. این روبات پوشیدنی Sensorimotor Enhancing Suit و به صورت مخفف SEnS نامیده می شود که به ورزشکاران اجازه می دهد به تقویت عملکرد بدنی خود بپردازند.

در ساخت SEnS به دلیل اینکه مواد انعطاف پذیر جایگزین دستگاه های الکتریکی شده اند از وزنی سبک و همینطور قیمتی پایین تر نسبت به سایر محصولات این چنینی برخوردار است. این روبات پوشیدنی نه تنها می تواند برای ورزشکاران سودمند باشد بلکه در سالمندان که قدرت حرکت خود را از دست می دهند نیز مفید است.

پرفسور Yuichi Kurita طراح این روبات پوشیدنی می گوید:«این روبات پوشیدنی برای بررسی حرکات ماهیچه ای و عضلات بدن ساخته شده است.»