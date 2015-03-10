بهای هتل ها در کرمانشاه گران نمی شود/ آخرین وضعیت اماکن اقامتی

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمانشاه با وجود آثار تاریخی و باستانی فراوان، صنایع دستی متنوع و داشتن آب وهوای مطلوب، هر ساله مقصد بسیاری از مسافران از دیگر استانها و حتی کشورهای خارجی است.

بر اساس آمارهای اعلام شده در نوروز سال ۹۳ بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به استان کرمانشاه آمده و از مناطق مختلف این استان دیدن کردند که پیش بینی می شود این آمار در سال ۹۴ افزایش یابد.

حضور این تعداد گردشگر در استان نیازمند فراهم بودن زیر ساخت ها و امکانات لازم است تا از این طریق شاهد رونق اقتصادی استان از طریق گردشگری باشیم.

از جمله این زیر ساخت ها وجود هتل ها و مهمان پذیرها برای اسکان مسافران و گردشگران بوده که جزو ارکان اساسی گردشگری محسوب می شود و بدون وجود این مراکز، اهداف حوزه گردشگری محقق نخواهد شد.

بر اساس آمار موجود، از بیش از یک میلون و ۴۰۰ هزار مسافری که سال ۹۳ به کرمانشاه آمدند، ۱۲ هزار و ۱۸۰ نفر در هتل های استان، سه هزار و ۲۹۳ نفر در مهمانپذیرها، ۳۸۷ نفر در هتل آپارتمان، ۷۲۱۰ نفر در کمپ های موقت، ۹۶ هزار و ۲۳ نفر در مدارس ستاد اسکان، ۳۹ هزار و ۲۰۳ نفر در مهمانپذیرهای ادارات و سازمانهای استان و یک میلیون و ۲۵۷ هزار و ۱۲۰ نفر در پادرهای مسافرتی پارک ها اقامت یافتند.

در این باره همچنین همه ساله نزدیک ایام نوروز از افزایش بهای اماکن اقامتی اخباری به گوش می رسد که در مورد همه اینها رئیس اتحادیه هتلداران کرمانشاه اظهار نظر کرده است.

رئیس اتحادیه هتلداران کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی هتل های کرمانشاه برای اسکان مسافران در نوروز ۹۴ خبر داد.

رفع نقص هتل ها و آمادگی برای اسکان مهمانان

خسرو منصوبی اظهار داشت: بازرسی از هتل های کرمانشاه طی روزهای گذشته آغاز شده و رفع برخی از نواقص موجود نیز تا کنون انجام شده است.

وی گفت: ایام نوروز یک فرصت ارزشمند برای هتلداران است تا با ارائه بهترین خدمات به مسافران زمینه را برای حضور چندین باره آنها در کرمانشاه فراهم کنند.

منصوبی یادآور شد: تاکنون نیمی از ظرفیت هتل های استان برای ایام نوروز رزرو شده که به احتمال فراوان این آمار در روزهای پایانی سال و روزهای سال نو به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

نرخ هتل ها افزایش نخواهد یافت

رئیس اتحادیه هتلداران استان کرمانشاه در ادامه از افزایش نیافتن نرخ هتل ها در ایام نوروز خبر داد و گفت: با توجه به اینکه افزایش نرخ ها در دی ماه امسال اعمال شد، در نوروز دیگر افزایشی نخواهیم داشت.

منصوبی خاطر نشان کرد: هم اکنون نرخ اقامت در هتل های ۴ و ۵ ستاره از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، هتل های سه ستاره ۱۲۰ هزار تومان و هتل های دو ستاره ۹۷ هزار تومان است.

وی افزود: این قیمت ها در ازای اقامت در هتل دو تخته با صبحانه دریافت خواهد شد.