دو فوریت طرح نظارت بر انتخابات شورایاری ها تصویب نشد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه دو فوریت طرح الزام ستاد اجرایی و نظارت بر انتخابات شورایاری ها جهت نظارت و تحقیقات لازم و احراز صلاحیت کاندیداهای شورایاری مورد بررسی قرار گرفت که اعضا با دو فوریت آن مخالفت کردند.

محسن سرخو در توضیح مخالفت خود گفت: در این فرصت کوتاه نمی توان سازوکاری مشخص شود که درآن معلوم شود افرادی که رای می دهند ساکن منطقه هستند یا نه این مصوبه در این فرصت کوتاه قابلیت اجرایی ندارد.

وی ادامه داد: کارت ملی نمی تواند معیار مشخصی برای سکونت منطقه باشد زیرا ممکن است برخی چندسالی از شهرستان به تهران آمده اما کارت ملی شان براساس محل سکونتشان در شهرستان باشد.

احمد حکیم پور نیز توضیح داد: اگر این پیشنهاد تبدیل به مصوبه هم شود زمان تایید آن از سوی فرمانداری به اندازه ای است که قابلیت اجرایی ندارد بنابراین پیشنهاد می کنم از دستور کار خارج شود.

محسن پیرهادی در دفاع از این طرح گفت: اگر ما این طرح را مصوب کنیم می توانیم با متخلفان برخورد کرده و مکان هایی که اتوبوسی آدم می آورند مانع تخلف شویم.

وی تاکید کرد: انتخاب شورایاری ها با انتخابات مجلس متفاوت است و ۱۰۰ رای می تواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد. یعنی با ۲ اتوبوس می شود یک فردی رای بیاورد یا نیاورد در حالی که این انتخابات یک انتخابات محلی است و باید در دل محلات افراد معتمد انتخاب شوند نه اینکه از جای دیگر برای محلات تهران تصمیم گیری شود.

سروری نیز تاکید کرد: فرمانداری می تواند با حداکثر همکاری ای که با شورا می کند در کوتاه ترین زمان مصوبه ما را تایید کند این مانع رای های اتوبوسی می شود ما نگرانی این را داریم که این نمایش بزرگ مردمسالاری در محلات تهران دستخوش آفت هایی شود.

اعضای شورا به دو فوریت این طرح رای ندادند.