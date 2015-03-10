۲ طرح کاهش هزینه برق صنایع اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق صنایع از ابتدای اسفند ماه سال جاری، ۲ طرح کاهش هزینه مصرف برق واحدهای صنعتی و کارخانه ها اعلام شد.

از این رو توانیر با انتشار فراخوانی جزئیات طرح هیا تشویقی در مصرف برق صنایع به ویژه در ساعات پیک مصرف انرژی الکتریکی را اعلام کرده و که در صورت همکاری صنایع امکان کاهش بار مالی قبوض برق این دسته از واحدهای صنعتی فراهم خواهد شد.

علیرضا احمدي يزدي در تشریح جزئیات طرح‌های تشويقي مصرف برق مشترکان صنعتی و كشاورزي، گفت: اجراي دو طرح " تعطيلات و تعميرات" و " ذخيره عملياتي" در ساعت هاي پيك امسال منجر به افزایش پایداری شبکه برق ایران شده است.

مدير دفتر مديریت مصرف توانير با اعلام اینکه با بررسي‌هاي انجام گرفته اجراي طرح تعطيلات و تعميرات به تنهايي منجر به كاهش ۵۵۴ مگاواتی ديماند برق کشور شده است، تصریح کرد: در مجموع دوهزار و۴۲۸ صنعت در طرح تعطيلات و تعميرات همكاري كردند كه از اين ميان یکهزار و ۱۴۸ صنعت بالاي يك مگاوات و یکهزار و ۲۸۰ واحد صنعتی زير يك مگاواتي بودند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تعطيلات و تعميرات صنايع كه بازه زماني اجراي آن از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهريور است، اظهار داشت: صنايع به يكي از روش‌هاي چهارگانه جابه جايي تعطيلات هفتگي از روز جمعه به ساير روزها، جابه جايي شيفت دوم به شيفت شب در زمان اجراي طرح، انجام تعميرات و تعطيلات ساليانه در زمان اجراي طرح و صرفه جويي در مصرف برق به ميزان ۱۰ درصد در مديريت بار مشاركت مي كنند ومتناسب با همكاري خود از مشوق هاي مالي نيز برخوردار خواهند شد.

احمدی یزدی همچنین در خصوص طرح ذخيره عملياتي برق صنایع هم توضیح داد: اين طرح براي نخستين بار در سال جاري انجام شد که ۳۲۵ واحد صنعتی قرارداد امضا كردند كه از اين ميان نيز ۲۴۵ واحد صنعتی همكاري عملي داشتند.

مدير دفتر مديریت مصرف توانير در خصوص تاثير اجراي اين طرح در كاهش پیک مصرف هم توضیح داد: بررسي ها نشان داد كه اجراي اين دو طرح باعث كاهش ۲۶۷ مگاواتي مصرف در روز پيك بود.

وی با بیان اینکه طرح ذخيره عملياتي صنايع ويژه مشترکان با ديماند قراردادي يك مگاوات است، تبیین کرد: اين طرح از جمله سياست هاي تشويقي صنعت برق به شمارمي رود كه از ابتداي تير ماه تا پايان مرداد ماه در سال جاري اجرایی شد.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: مدت زمان همكاري حداكثر ۲۰۰ساعت بوده كه اين زمان در روز مشاركت حداكثر ۸ ساعت به تشخيص صنعت برق خواهد بود.

برهمين اساس احمدي يزدي در خصوص هزينه هاي اجراي اين طرح نيز گفت: در حالي كه در مجموع ۴۷ ميليارد تومان براي طرح هاي هماهنگي و همكاري با صنايع در قالب تخفيف هزينه برق مصرفي هزينه شد، به صورت عملي اين دو طرح در لحظه پيك باعث كاهش مصرف ۸۲۱ مگاواتي در كشور شدند.

وي در پایان با تاکید بر اینکه درصورتي كه اين هزينه ها انجام نمی شد براي تامين ۸۲۱ مگاوات برق به صورت عملي، رقمي بالغ بر۶ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد انجاممی گرفت، خاطرنشان کرد: براين اساس با اعمال مديريت مصرف صرفه جويي اقتصادي قابل توجه‌ای در تولید و مصرف برق کشور حاصل شده است.