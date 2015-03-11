فراز و فرود استقرار بالگرد در پایگاه امداد ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه امداد هوایی ارومیه سال ۸۷ با هدف کاهش زمان امداد رسانی به حادثه دیدگان سوانح رانندگی و بلایای طبیعی با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی استان کلنگ زنی و ۹ شهریور ماه سال گذشته با عبور از مشکلات فراوان بالاخره افتتاح شد.

این پایگاه امدادی در حالی با شور و هیجان خاص افتتاح شد که عملا بالگرد مجزایی برای خود نداشت، و بعد از گذشت ماهها اعلام شد که بالگرد مستقر در پایگاه امداد هوایی آذربایجان شرقی در صورت نیاز به استان اعزام می شود.

این روند هم اکنون به صورت استقرار ۱۵ روزه بالگرد در آذربایجان غربی و ۱۵ روزه در آذربایجان شرقی ادامه دارد.

حال با توجه به صرف هزینه های زیاد برای احداث پایگاه امداد هوایی و با توجه به نیاز شدید آذربایجان غربی به استقرار بالگرد مجزا در پایگاه امداد هوایی ارومیه، مقرر شده در صورت خرید بالگرد از سوی هلال احمر کشور یک فروند نیز به آذربایجان غربی اختصاص یابد.

اختصاص یک فروند بالگرد به پایگاه امداد هوایی هلال احمر ارومیه

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ضرورت احداث پایگاه امداد هوایی جاده شهید کلانتری ارومیه، گفت: در بحث امداد هوایی فقط در چند مرکز استان این پایگاهها ایجاد شده که با توجه با موقعیت ویژه جغرافیایی، وقوع حوادث و بلایای طبیعی و طولی بودن استان احداث پایگاه امداد هوایی برای ارائه خدمات امدادی به حادثه دیدگان سوانح مختلف ضروری بود.

عباس سید زکریایی با اشاره به اینکه هم اکنون یک فروند بالگرد برای استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی اختصاص یافته است، اظهار داشت: این بالگرد ۱۵ روز در ارومیه و ۱۵ روز در پایگاه امداد هوایی آذربایجان شرقی مستقر است.

وی با بیان اینکه در صورت نیاز با فراخوان از سوی هر پایگاه این بالگرد موظف به ارائه خدمات امدادی در مناطق مختلف دو استان است، ادامه داد: جمعیت هلال احمر کشور امسال مقدمات خرید ۲۸ فروند بالگرد را انجام داده که از این تعداد یک فروند به پایگاه امداد هوایی ارومیه اختصاص می یابد.

سرفصلهای طرح جامع امداد و نجات در آذربایجان غربی رعایت شود

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با بان اینکه با توجه به طولی بودن استان استقرار یک فروند بالگرد مجزا در استان ضروری است، ادامه داد: نبود بالگرد مجزا برای استان در حالی است که متاسفانه فاصله پایگاههای امدادی از یکدیگر نیز بر اساس استاندارها نیست.

سید زکریایی با اعلام اینکه بر اساس استاندارهای موجود و طرح جامع امداد و نجات باید فاصله دو پایگاه امدادی از یکدیگر حداکثر ۳۰ کیلومتر باشد، ادامه داد: این استاندارد برای اتوبانها و بزرگراهها و آزادراهها تدوین شده، در حالی که اغلب جاده های آذربایجان غربی کوهستانی بوده و در صورت فاصله ۳۰ کیلومتری بین دو پایگاه نیز مدت زمان حضور نیروهای امدادی در محل حادثه، بیشتر از زمان استاندارد است.

تدوین طرح ۵ ساله جانمایی پایگاههای امداد هلال احمر در آذربایجان غربی

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به اینکه شرایط ویژه اقلیمی استان لازمه استقرار بالگرد مجزا در پایگاه امداد هوایی و نزدیک بودن پایگاههای جاده ای در محورهای برون شهری را دو چندان می کند، عنوان کرد: در این راستا برای پنج سال آینده پایگاههایی را به منظور پوشش بهتر جانمایی می کنیم.

در تقسیم‌ بندی حادثه ‌ای، این استان به‌ دلیل دارا بودن اقلیم خاص کوهستانی و قرار گرفتن در خط زلزله و جاری شدن سیلاب‌های شدید با توجه به تقسیم‌ بندی بروز حوادث در استان‌ها جزو ۹ منطقه حادثه‌ خیز کشور است، همین حساسیت لزوم افزایش پوشش امدای در استان را ضرورت می بخشد.

از ۴۷ نوع بلای طبیعی که در دنیا وجود دارد، احتمال وقوع ۲۵ بلا در آذربایجان‌غربی بدیهی است، از این رو مردم و مسئولان باید آمادگی خود را برای مقابله با بلایای طبیعی افزایش دهند که در این راستا نمی توان از مزایایی امداد هوایی با توجه به طولی و کوهستانی بودن استان به سادگی گذشت.

این استان جزو مناطق پرخطر از نظر آب و هوایی محسوب می شود و خشکسالی، سرما و یخبندان، سیل و تگرگ و باران های سیل آسا از مهمترین عوامل خسارت زای استان به شمار می روند.

گفتگو: الناز ملک زاده