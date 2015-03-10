یاد شهدا جامعه را زنده نگه می دارد

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به فرا رسیدن روز شهید و گرامیداشت این روز، افزود: هرجایی را که در جامعه یاد، فرهنگ، اندیشه و آرمان شهید مطرح شد آن جامعه احیا شده چون شهید زنده است.

وی ادامه داد: اگر به دنبال جامعه زنده هستیم با زنده نگه داشتن شهید می توان آن جامعه را زنده نگه داشت؛ جامعه منهای شهید جامعه مرده و بی معنا و خفته ای است.

حجت الاسلام ولی نژاد اظهار کرد: بعد از حضرت علی (ع) تا سال ۶۱ هجری چون جامعه فرهنگ شهادت را فراموش کرد، برای دفاع از دین ایثار و فداکاری انجام نمی داد با این روند جامعه آرام آرام مرد اما با شهادت امام حسین (ع) و یارانش بود که جامعه خفته را دوباره بیدار شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان این نکته که بعد از شهادت امام حسین (ع)همه یاد گرفتن که با زنده نگه داشتن یاد، نام، فرهنگ و آرمان های شهید می توان جامعه را زنده نگه داشت، افزود: ما با فرهنگ عاشورا جامعه را زنده و سربلند و عزتمند نگه داشته ایم.

وی اضافه کرد: با زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا در مقابل کفر مقاومت کرده و انقلاب را به پیروزی رساندیم با این دیدگاه درآینده برای مبارزه با هر جریان فاسد و فتنه می توان مبارزه کرده و پیروزی بزرگ به دست آوریم.

وظیف ما ترویج افکار شهدا است

به گفته حجت الاسلام ولی نژاد، باید به همه بقبولانیم شهید نمی میرد و نخواهد مرد، اما تکلیف ما این است که یاد و نام شهید را زنده نگه داشته و افکار شهید را ترویج دهیم.

وی با اعلام این مطلب که آنچه که در سیره شهدا به یادگار مانده را باید حفظ کنیم، افزود: انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های آینده وظبفه ماست با در پیش گرفتن این روند یقین دارم جامعه ای زنده خواهیم داشت و تکلیف خود را به درستی انجام داده ایم چرا که شهید جان خود را داده و ما هم از وقت، همت و توان خود برای حفظ این راه می گذاریم.

حجت الاسلام ولی نژاد ادامه داد: شهید تا آخرین قطره خونش از دین دفاع کرد و برای ما که همچنان راه دفاع از دین باز است تکلیف سنگینی بر دوش مان قرار دارد که باید آن را به جامعه و شهدا، ادا کنیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان رمز داشتن عزت، سربلندی و استقلال را پیروی از ولایت فقیه دانست و گفت: امروز به همه خواهیم گفت اگر در جریان مذاکره هسته ای و هر جریان که جهوری اسلامی ایفای نقش می کند یک فرمان را حجت می دانیم و آن هم فرمان ولایت فقیه است.

وی ادامه داد: اگر ولی فقیه بر موضوعی صحه گذاشتند همه تابعیم و از آن حمایت می کنیم و اگر صحه نگذاشتند هرگز مردم بر آن صحه نخواهند گذاشت؛ باید به جامعه تاکید کنیم گوش به فرمان ولی فقیه باشند ما فرمان ولی فقیه را واجب الاطاعه و لازم الاجرا می دانیم بنابراین حجت و مبنای ما فرمان ولی امر مسلمین است.