چند چهره هنری و ورزشی مقابل دوربین فیلم ناصر حجازی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم ناصرحجازی آخرین مراحل خود را سپری می کند. در همین راستا بزرگان دیگری هم جلوی لنز دوربین این فیلم رفتند. یکی از این بزرگان استاد جمشید مشایخی (ملقب به رضا خوش نویس)بود که در مورد ناصر حجازی مرحوم و خاطراتش سخن گفت.

پس از وی جهانگیر کوثری، حمید رضا صدر، پژمان جمشیدی و علی موسوی آخرین سکانس‌های فیلم ناصر حجازی را رقم زدند. به احتمال فراوان منصور پورحیدری و علیرضا منصوریان هم پنجشنبه جلوی دوربین خواهند رفت تا فیلمبرداری این فیلم به پایان برسد و مراحل تدوین شروع شود.

احتمالا این فیلم روز 28 اردیبهشت و همزمان با جایزه سال ناصر حجازی اکران خصوصی خواهد شد.