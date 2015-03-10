  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۱

چند چهره هنری و ورزشی مقابل دوربین فیلم ناصر حجازی قرار گرفتند

چند چهره هنری و ورزشی مقابل دوربین فیلم ناصر حجازی قرار گرفتند

جمشید مشایخی، پژمان جمشیدی، علی موسوی، جهانگیر کوثری و حمیدرضا صدر هم در فیلم ناصر حجازی شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم ناصرحجازی آخرین مراحل خود را سپری می کند. در همین راستا بزرگان دیگری هم جلوی لنز دوربین این فیلم رفتند. یکی از این بزرگان استاد جمشید مشایخی (ملقب به رضا خوش نویس)بود که در مورد ناصر حجازی مرحوم و خاطراتش سخن گفت.

پس از وی جهانگیر کوثری، حمید رضا صدر، پژمان جمشیدی و علی موسوی آخرین سکانس‌های  فیلم ناصر حجازی را رقم زدند. به احتمال فراوان منصور پورحیدری و علیرضا منصوریان هم پنجشنبه جلوی دوربین خواهند رفت تا فیلمبرداری این فیلم به پایان برسد و مراحل تدوین شروع شود.

احتمالا  این فیلم روز 28 اردیبهشت و همزمان با جایزه سال ناصر حجازی اکران خصوصی خواهد شد.

کد مطلب 2515418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها