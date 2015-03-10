پایش زیستگاههای حیات وحش در آذربایجان غربی تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو خلیلی به نقل از سایت خبری حفاظت محیط زیست استان افزود: تشدید پایش زیستگاههای حیات وحش در استان با توجه به فرا رسیدن ایام آشیانه سازی و تخمگذاری پرندگان و نیز زاد و ولد حیوانات انجام می شود.

وی گفت: در فصل زمستان به علت آب و هوای مساعد تعداد کثیری از پرندگان به ویژه مرغابی سانان وارد استان شده اند که هم اکنون موسم جوجه آوری آنان است بنابراین هرگونه تیراندازی به سوی حیات وحش و پرندگان غیرقانونی است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اظهار کرد: تعداد جمعیت پرندگان مهاجر در زیستگاههای استان در زمستان امسال نسبت به سالهای قبل افزایش چشمگیری داشت.

وی افزود: علاوه بر اقلیم مساعد برای زمستان گذرانی پرندگان بومی و مهاجر، ایجاد محیطی امن نیز در این موضوع تاثیر داشته و موجب شده که مهاجرت پرندگان به استان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: تنویر افکار عمومی مردم برای عدم پرداختن به شکار در این برهه زمانی وظیفه ای همگانی است که باید توسط دوستداران محیط زیست و تشکلها انجام شود.

خلیلی گفت: یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با 100 نفر محیط بان مسلح خود به صورت مستمر این زیستگاهها را پایش می کند ولی با این حال از همه مردم می خواهیم که در صورت مشاهده مواردی از شکار در زیستگاههای حیات وحش استان موضوع را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی گزارش کنند.

پایش زیستگاههای حیات وحش در استان به وسیله 13 واحد اجرایی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی انجام می شود.

اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در منطقه حفاظت شده مراکان خوی و پارک ملی دریاچه ارومیه دارای هفت پاسگاه فعال است که به صورت شبانه روزی به پایش منطقه مشغول هستند.

آذربایجان غربی از استانهای پهناور کشور محسوب می شود که به دلیل موقعیت طبیعی و ساختار توپوگرافیک رودخانه ها، تالابها، مردابها و دریاچه های کوچک و بزرگ را در برگرفته است.

این استان دارای اقلیمهای متفاوتی بوده و این تنوع اقلیمی موجب شده تا گونه های متنوعی از پوشش گیاهی و جانوری در این استان وجود داشته باشد.

وجود 54 گونه پستاندار، 59 گونه خزنده و دوزیست، 26 گونه ماهی، نشان از تنوع گونه های مختلف زیستی در حیات وحش استان است