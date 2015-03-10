جذب۵ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به مساجد و حسینیه های کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام محمدباقر حسینی اراکی، پیش از ظهر سه‌ شنبه در اولین بزرگداشت، واقف خیراندیش مرحوم عبدالاحد کرکوکی که در محل تالار بعث کرمانشاه برگزار شد، گفت: وقف علاوه بر اینکه یک اقدام خیرخواهانه و احسان ماندگار بوده یک رسانه کامل برای انتقال پیام اسلامی به جامعه است.

وی افزود: وقف نشان داده علی رغم رویکردهای مختلف در نگاه به وقف، تعامل بین رسانه و دین ممکن است و در واقع وقف یک پل ارتباطی بین آحاد جامعه است.

حسینی اراکی تصریح کرد: فرهنگ دینی، سرمایه اجتماعی، پایگاه اقتصادی و تجاری و جریان علمی نمود هنری اقدام هنرمندانه واقفان خیراندیش است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، با بیان اینکه بخشش مال اقدامی هنرمندانه است که از این افراد سر می‌زند، تاکید کرد: گذشتن از اموال کار ساده‌ ای نیست و اولین واقف اسلام نیز پیامبر اکرم(ص) بودند.

۲۰۰ سال پیش وقف شده اما نیاز امروز جامعه را رفع می کند

وی با اشاره به شخصیت مرحوم شیخ کرکوکی گفت: وی از واقفین بزرگ اسلام است که اصالتا اهل کرکوک و یکی از ایل‌ های زنگنه بوده و ۲۰۰ سال پیش این وقف را انجام داده اما اثرات و نتایج آن هنوز هم پایدار و برقرار است.

حجت‌ الاسلام حسینی اراکی افزود: این شخصیت بزرگوار در ۲۰۰ سال پیش به گونه ای وقف کرده که جوابگوی نیاز امروز جامعه نیز هست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، خرید کتب مفیده، چاپ و نشر قرآن، کمک به دانش‌آموزان بی بضاعت، ترفیع طلاب حوزه علمیه و برگزاری مسابقات قرآنی را از جمله نیات وقفی مرحوم کرکوکی اعلام کرد و گفت: ما نیز به حکم ایمن موقوفات بوده و سعی در اجرای نیات واقفین داریم و آن را به نحو احسن به انجام می رسانیم.

توزیع ۱۰۰ میلیون تومان بسته غذایی و چهار هزار بن خرید کفش بین نیازمندان

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه به اجرای طرح مهر تحصیلی طی سال گذشته و امسال اشاره کرد و گفت: طی این طرح به حدود ۱۰ هزار دانش‌ آموز بسته فرهنگی اعطا شده است و به نحوی این طرح خوب انجام شده که اجرای این نسیت در کشور به اوقاف استان کرمانشاه واگذار شده است.

وی همچنین از اعطای بن خرید کفش هر کدام به مبلغ ۵۰ هزار تومان به چهار هزار نفر دانش آموز برای عید۹۴ از محل موقوفه کرکوکی خبرداد و گفت: مجومعا ۲۰۰ میلیون تومان در این زمینه مصرف شده است.

حسینی اراکی افزود: همچنین از محل موقوفه حاج محمد تقی اصفهانی برای شب عید، بسته های غذایی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان برای بیش ازدو هزار خانوار بی بضاعت در نظر گرفته شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در ادامه از ۷۰ وقف جدید در استان طی امسال خبر داد و گفت: این آمار نسبت به ۳۱ وقف سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی خاطر نشان کرد: بزرگترین این وقف ها به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال بوده که در کشور بی نظیر است.

حسینی اراکی تصریح کرد: وقتی که مردم عملکرد شفاف در اجرای نیت واقفین را ببینند، برای ایجاد وقف های جدید ترغیب می شوند.

خرید دو دستگاه دیالیز از محل موقوفه کرکوکی

وی همچنین از برپایی چندین بیمارستان صحرایی در استان از محل نیات واقفین خبر داد و افزود: دو دستگاه دیالیز نیز از محل موقوفات کرکوکی به ارزش ۱۴۰ میلیون تومان نیز خریداری شده که به یکی از بیمارستان ها تحویل داده می شود که استفاده از این دستگاه ها برای بیماران رایگان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه به سایر وقفیات نیز اشاره کرد و گفت: از محل موقوفه کوثراهل بیت و موقوفه مرحوم کرکوکی امسال یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان برای تعمیر ۲۳ مدرسه علمیه استان هزینه کردیم که ۵۰۰ میلیون تومان آن صرف مدارس علمیه خواهران شده است و این اقدام در کرمانشاه سابقه نداشته و در کشور هم بی نظیر است. هم‌چنین از محل نیات واقفین مساعدت‌های دیگری نیز به حوزههای علمیه صورت گرفته است.

حسینی اراکی از اطعام و اسکان ۱۰۰ هزار زائر عتبات عالیات و اطعام ۳۰ هزار نفر طی ماه‌های رجب، شعبان و رمضان امسال خبرداد.

وی هم‌چنین از اجرای کلاسهای آموزش حفظ قرآن از محل موقوفات خبرداد و گفت: سال قبل هفت هزار نفر آموزش دیدند و امسال نیز ۹ هزار نفر ثبت نام کردند که در مرحله نهایی به شش هزار و ۲۰۰ نفر رسیدند.

مدیرکل اوقاف استان کرمانشاه از اعزام ۹۰۰ مبلغ به نقاط مختلف استان طی امسال خبرداد و گفت: سال قبل ۳۴۰ نفر اعزام شده و در سال ۹۴ نیز ۳۰ درصد از مبلغان اعزامی بومی استان خواهند بود.

وی از احداث ۲۳ پایگاه درمانی و بیمارستان صحرایی طی امسال توسط اوقاف خبرداد و گفت: طی جلساتی نیز با معاونت درمان و استانداری مقرر شد بخشی از هزینه نسخ بیماران صعب العلاج به شرط ارائه نسخه از طریق اوقاف پرداخت شود .

حجت‌ الاسلام حسینی اراکی به تعمیر ۲۶ بقعه متبرکه استان طی امسال اشاره کرد و گفت: امسال سعی داریم در نوروز و شب عید حداقل دو هزار نفر را در امام زاده ابراهیم طاقبستان جمع کنیم.

وی افزود: احداث ۷۰۰ متر حسینیه حرم احمد بن اسحاق و تعمیر امامزاده باقر بیستون، امامزاده بدریه اسلام آبادغرب و... از دیگر ساخت و سازهای اوقاف استان کرمانشاه طی امسال بوده است.

جذب ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای حسینه، مسجد و امامزاده در سال ۹۳

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، گفت: در شش ماهه ابتدایی سال ۹۳ هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به منظور تعمیر و احداث حسینیه، مسجد و امامزاده توسط اوقاف استان کرمانشاه جذب و توزیع شده است و در تلاشیم که پنج میلیارد تومان دیگر را جذب و توزیع کنیم که در مجموعا ۱۳ میلیارد تومان جذب خواهد شد و در کشور بی سابقه است.

حجت‌ الاسلام حسینی اراکی در پایان از خلع ید کردن زمین خواران از ۱۱ هزار هکتار از اراضی موقوفه که توسط آنها تصاحب شده بود طی شش ماهه اول سال ۹۳ خبر داد.